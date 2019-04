Gobzems nelolo cerības, ka tiks pie pielaides valsts noslēpumam

Parlamentārietis Aldis Gobzems nelolo cerības, ka viņam tiks piešķirta pielaide valsts noslēpumam. Lai gan Satversmes aizsardzības birojs (SAB) lēmumu vēl nav pieņēmis, deputātam ir skaidrs – pielaidi viņam neredzēt.

Gobzems žurnālistiem pauda, ka SAB nav pieņēmis lēmumu par to, vai viņam piešķirt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Taču viņam nav nekādu ilūziju, ka lēmums varētu būt pozitīvs.

Pagājušajā nedēļā deputāts apmeklēja SAB, kur bija uzaicināts uz interviju. Tur SAB darbinieki atteikušies viņam nosaukt savus vārdus un ieņemamos amatus, līdz ar to Gobzems atteicās parakstīties par informācijas neizpaušanu.

Deputāts pārmet SAB "šauru interešu grupu lobēšanu", jo viņam uzdoties jautājumi nekādā veidā neesot bijuši saistīti ar valsts noslēpumu vai valsts apdraudējumu.

Gadījumā, ja SAB atteiks Gobzemam pielaidi valsts noslēpumam, viņš šo lēmumu pārsūdzēs. "Protams, es pārsūdzēšu, es arī publiskošu visu iespējamo informāciju," solīja deputāts.

Ziņots, ka februārī SAB vēl par trim mēnešiem pagarināja termiņu pārbaudei par pielaides piešķiršanu Gobzemam.

Gobzemam pielaide bija nepieciešama, lai strādātu Saeimas Nacionālās drošības komisijā, kurā viņš pārstāvēja partiju "KPV LV", taču Gobzems tika izslēgts no partijas, līdz ar to no komisijas viņš tika atsaukts.