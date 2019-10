Gobzems sola prasīt 'de facto' atsaukt sižetu par māju; LTV to darīt negrasās

Saeimas deputāts Aldis Gobzems kā nepatiesu vērtē Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "de facto" svētdien, 13. oktobrī, izplatīto informāciju par viņam divus gadus piederējušu un deklarācijā nenorādītu māju, liecina deputāta ieraksts sociālajā tīklā "Facebook".

Viņš norādījis, pirmdien nosūtīs LTV, raidījumam "de facto", kā arī žurnālistam un sižeta autoram Matīsam Arnicānam vēstuli, pieprasot kā nepatiesu atsaukt informāciju, kas izskanējusi raidījumā un kurā, deputāta skatījumā, "apgalvots, ka savā valsts amatpersonas deklarācijā esmu slēpis māju".

Deputāts paudis uzskatu, ka "minētā informācija ir nepatiesa", tāpēc LTV tikšot lūgts šo ziņu nekavējoties atsaukt "tikpat plašā apmērā, kā izskanējusi sākotnējā ziņa, atvainoties man publiski, kā arī izmaksāt man morālā kaitējuma kompensāciju" – 10 000 eiro. Viņš aicinājis to izdarīt nedēļas laikā, norādot, ka pretējā gadījumā vērsīsies tiesā.

Gobzems uzsvēris, ka viņa valsts amatpersonas deklarācijā ir norādīti un ir bijuši norādīti visi viņam piederošie īpašumi, tos identificējot ar attiecīgu kadastra numuru. Šie numuri pieejami deklarācijas nepublicējamā daļā. Viņš atzīmējis, ka "iepriekš piederošās zemes kadastra numurs ir tieši tāds pats kā uz šīs zemes esošās ēkas kadastra numurs, tad attiecīgi valsts amatpersonas deklarācijā esmu norādījis attiecīgu īpašumu ar attiecīgu kadastra numuru, kas sevī ietver gan zemi gan māju, jo citādi to nemaz nav iespējams izdarīt".

Viņš piebildis, ka "fakts, ka valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamā daļā sistēma ģenerē tur publiskojamo informāciju pati, nav atkarīgs no manis". No viņa esot atkarīgs tikai tas, vai viņš deklarācijā iekļāvis pareizo kadastra numuru un to viņš esot izdarījis. Numurs pieejams deklarācijas nepublicējamā daļā.

LTV pirmdienas, 14. oktobra, pēcpusdienā, reaģējot uz Saeimas deputāta Alda Gobzema publiski paustajiem apgalvojumiem savā sociālo mediju kontā portālā "Facebook.com", paziņojumā medijiem paudusi savu nostāju par svētdienas, 13. oktobra, "de facto" sižetu, kas vēstīja par valsts galvenā ceļu remontētāja sakariem ar būvniekiem un ielu uzturētājiem.

"Jāuzsver, ka Saeimas deputāts Gobzems izvēlējies celt troksni par to, kādā tieši veidā īpašumam bija jāparādās viņa valsts amatpersonas deklarācijā, bet nav vēlējies raidījumam skaidrot darījumus ar šo īpašumu, kam ir būtiska nozīme godīgas un caurspīdīgas valsts pārvaldes prakses veidošanā: kādēļ īpašums Bieriņos viņam uzdāvināts, kādēļ tas pārdots, kāpēc darījums vēlāk atcelts un kur palikusi nauda," norādīts LTV paziņojumā.

LTV uzskata, ka "Saeimas deputāta izteikumi ir nepieņemami".

"Nepieklājīgi izsakoties par žurnālistu Matīsu Arnicānu, apšaubot viņa profesionalitāti un apgalvojot, ka raidījumā izskanējusī informācija ir nepatiesa, Aldis Gobzems rīkojies bezatbildīgi un pretrunā ar Saeimas deputātam atbilstošām ētikas un uzvedības normām," norādīts LTV paziņojumā.

LTV akcentē, ka valsts amatpersonām ir pienākums deklarācijā norādīt informāciju par viņu īpašumā, valdījumā un lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. To nosaka likums par interešu konflikta novēršanu.

Ministru kabineta noteikumi par deklarācijas aizpildīšanas kārtību prasa, lai deklarācijas publiskajā daļā valsts amatpersona ne tikai norādītu, kur īpašums atrodas (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta), bet arī sniegtu ziņas par nekustamā īpašuma veidu, ar ko tiek saprasts, vai īpašumā ir zeme, zeme un māja, jaunbūve, saimniecības ēka utt.

Tāpat jānorāda, kāda veida īpašumtiesības vai lietošanas tiesības tās ir. Par deklarācijā atrodamo ziņu atbilstību patiesībai ir atbildīgs deklarācijas iesniedzējs.

LTV Ziņu dienesta veidotā raidījuma "de facto" komanda secinājusi, ka Saeimas deputāta Gobzema valsts amatpersonas deklarācijās – gan tajā, kas iesniegta, stājoties amatā, gan tajā, kas iesniegta par 2018. gadu, – publiski pieejamajā daļā nav ziņu par to, ka Gobzemam piederētu māja.

Kā nekustamā īpašuma veids publiskajā daļā ir norādīti divi zemes īpašumi – viens Rīgā (īpašumā), viens Ādažu novadā (lietošanā).

Savukārt Zemesgrāmatā atrodamā informācija, ar ko iepazinās LTV raidījums "de facto", liecina, ka Gobzemam gandrīz divus gadus piederēja īpašums Rīgā, uz kura atradās un joprojām atrodas ekspluatācijā nodota būve.

Dabā redzams, ka būve ir dzīvojamā māja, kas, saskaņā ar paša deputāta teikto, tiek apdzīvota.

Pēc deklarācijas publicējamās daļas nav iespējams pārbaudīt, vai Gobzema deklarācijā norādītais īpašums Rīgā ir LTV raidījuma "de facto" minētais īpašums Bieriņos.

Taču nevienā no publiski pieejamajām deputāta deklarācijām nevar izlasīt, ka deputātam būtu piederējusi māja, kas dabā eksistē.

Pildot deklarāciju valsts amatpersonām ir jāaizpilda gan publicējamā, gan nepublicējamā daļa, kurā norādīta detalizētāka informācija. Likums nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka deklarācijas aizpildītājam ir pieejama valsts rīcībā esošā informācija par personas īpašumiem. Taču likums arī liek valsts amatpersonai pārbaudīt un, ja nepieciešams, precizēt un papildināt šo informāciju.

Saeimas deputāta ētikas kodekss prasa no deputāta publiskos izteikumos izvairīties no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelietot apvainojošus izteicienus. Deputātiem ir jāuzvedas pieklājīgi un ir jābūt atsaucīgam attieksmē pret plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, norādīts LTV paziņojumā.

LTV negrasās atsaukt svētdienas raidījumā izskanējušo informāciju.

Jau vēstīts, ka LTV svētdien ziņoja, ka Gobzemam divus gadus piederējusi māja, ko viņš nav norādījis valsts amatpersonas deklarācijā.

Raidījums ziņoja, ka noskaidrojis – Gobzema īpašumā ikdienā mitinās deputāta māte, un senāk manīts uzturamies arī viņa patēvs Edgars Strods, bijušais AS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes loceklis, kuru pirms divām nedēļām aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Raidījums svētdien ziņoja, ka deputāta Gobzema deklarācijas publiskojamā daļā var lasīt, ka viņam pieder zeme Rīgā.

Raidījums pieļāva, ka tas varētu būt īpašums privātmāju rajonā Bieriņos, norādot, ka "jau vairākus gadus uz šī zemes gabala slejas arī savrupmāja. 2009. gadā zemes gabalu Gobzemam uzdāvinājis kāds Jānis Kalniņš".

Pats Gobzems raidījumam neesot atklājis, kāpēc Kalniņš viņam dāvinājis zemi, sakot, ka tas, turklāt, esot bijis sen.