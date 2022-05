Golubeva un Vitenbergs amata pēctečus nenosauc; ekonomikas ministrs pats nedemisionēs

Ne demisionējusī iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP), ne pašreizējais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) sava amata pēctečus vēl nenosauc, tomēr abu partijās atradīsies kāds, kurš ieņems ministru krēslus, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja uzrunātie politiķi.

Bijusī iekšlietu ministre atzina, ka "Attīstībai Par!" vēl nav gatavi nosaukt jaunu iekšlietu ministru, tas esot atkarīgs no iekšējām konsultācijām. "Nepateikšu, tas būs šodien, rīt, vai parīt," žurnālistiem sacīja Golubeva.

Arī Vitenbergs konkrētus uzvārdus nenosauc, tomēr sacīja, ka "rezerves soliņš ir gana plašs," un no partijas atradīsies gana labs aizvietotājs.

Ministrs gan pauda, ka pašam grūti komentēt savus turpmākos soļus. "Ir tik daudz neizdarītu darbu mājās, laiks ar ģimeni, kas laupīts šo gadu laikā. Jāpanāk viņu uzticība, un es tikšu skaidrībā," sacīja Vitenbergs.

Savukārt komentējot savu demisiju, Golubeva uzsvēra, ka, viņasprāt, 10. maija notikumi nav bijis pietiekams iemesls, lai pieprasītu viņas atkāpšanos.

"Atkāpos, jo uzzināju, ka premjers gatavojas pakļauties "Nacionālās apvienības" ultimātam, un, ja nav premjera atbalsta, es, protams, nevaru turpināt darbu. Es neuzskatu, ka policijas rīcība 10. maijā bija tik nopietns iemesls, lai iekšlietu ministrs uzreiz atkāptos. Es devu norādījumus, to darīja arī Ruka kungs, bet tie netika izpildīti. Cilvēki, kas tos neizdarīja, tika atstādināti no amata pienākumu pildīšanas. 13. maijā viss notika tieši tā, kā tas tika ieplānots, organizēts. Es piedalījos vadības centrā un zinu, ka policija strādāja nevainojami. Zinu, ka vēl piektdien premjers nebija izlēmis," pauda bijusī iekšlietu ministre.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu par to, kurš nolēma organizēt ziedu novākšanu no pieminekļa pakājes, kas savā mērā izraisījis prokrieviski noskaņotās sabiedrības daļas dusmas, Golubeva vairījās no konkrēta uzvārda nosaukšanas, tomēr norādīja, ka, ļoti iespējams, tas varētu būt Rīgas domes izpilddirektors.

Kariņa solis "iemainīt" ministrus, "Attīstībai Par!" skatījumā neatrisina krīzi valdībā ar "aci pret aci, noņemot vienu, pēc tam vēl vienu ministru, un miers mājās," sacīja Golubeva. "Tā premjers redz šo koalīcijas stabilitātes nodrošināšanu, kā viņš to redz, tā risina šo krīzi. Mēs neuzstājam, ka šis risinājums ir tas pareizākais," rezumēja politiķe.

Golubeva arī sacīja, ka šis nav pietiekoši nopietns iemesls, lai partija pamestu valdību, uzsverot šī brīža Latvijas drošības apsvērumus.

"Kamēr demisija nav prasīta, tikmēr pildīšu savus pienākumus. Kamēr man ļaus, strādāšu savā pozīcijā," atzina Vitenbergs, minot, ka pats no ekonomikas ministra amata neatkāpsies, jo neredz tam pamatu. "Ir izskanējis arguments, ka Jānis Vitenbergs ir jaunākais. Nav viegli būt jaunam, īpaši, politikā. Samērā interesanta mēraukla, pēc kuras vērtēt ministrus," izteicās pašreizējais ministrs.

"Premjers vakar pauda, ka viņš atbalsta "Nacionālās Apvienības" pozīciju, ka Marija Golubeva kā iekšlietu ministre nav veikusi pietiekami labi savus pienākumus, un viņai nepieciešams uzņemties atbildību. "Nacionālā Apvienība" par to, ka viņi ir vērsuši uz to uzmanību, ka tas, kas notika 10. maijā mums nav pieņemami, mēs negribam, lai tas vēlreiz atkārtotos, kad nāk nevalstiski elementi, vicinot Krievijas karogus un uzspļaujot mūsu vērtībām. Mēs pie savas pozīcijas paliekam, es pats to atbalstīju, un neko šajā situācijā arī negribētu mainīt. Ja arī šodien tas būtu jādara, es to darītu, lai arī tas maksā man amatu, " sacīja Vitenbergs.

"Premjera lēmums bija pārsteigums. Protams, ir zināms rūgtums par to, ka ir tik daudz izdarīts," atzina ministrs, uzskaitot virkni pārvarētās krīzes, kurās ministrs palīdzējis uzņēmumiem.

Jau vēstīts, ka Ministru prezidents 9. un 10.maijā notikušo pie pieminekļa Uzvaras parkā, kur tika izrādīta necieņa Latvijas valstiskumam, vēsturiskai pieredzei un Krievijas kara upuriem Ukrainā, vērtēja kā neattaisnojamu rīcību, un šādu situāciju atkārtošanās ir nepieļaujama.

Ministru prezidents ir uzdevis iekšlietu ministrei valdībā iesniegt izvērtējumu par iekšlietu dienestu rīcību 9. maijā un 10. maijā un turpmākās rīcības plānu sabiedriskās kārtības uzturēšanai, ņemot vērā notikušo.

NA Saeimas frakcija un valde saistībā ar notikušo Pārdaugavā prasa Kariņam Golubevu atbrīvot no amata.

NA paziņojumā uzsvērusi - ja premjers un koalīcijas partneri šajā jautājumā neņems vērā NA viedokli, partijas valde neredz iespēju turpināt darbu šajā valdībā un lems par savu ministru atsaukšanu.

Golubevas demisiju ir pieprasījusi arī daļa no opozīcijas deputātiem, izskatīšanai Saeimā iesniedzot divus lēmumprojektus par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei.