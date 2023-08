Graube, Sārts, Gailīte un Skujiņa – Rinkēvičs izvēlējies jaunu Ordeņa kapitula komandu

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs par Ordeņu kapitula kancleru iecēlis bijušo Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri, Viestura ordeņa lielkrusta komandieri Raimondu Graubi, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par Ordeņu kapitula locekļiem prezidents iecēlis Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Normundu Bergu, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Gundu Vaivodi, Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieku, Viestura ordeņa lielkrusta komandieri, Atzinības krusta lielkrusta komandieri Jāni Kažociņu.

Tāpat par Ordeņu kapitula locekļiem Rinkēvičs iecēlis arīdzan Viestura ordeņa komandieri Jāni Sārtu, Atzinības krusta virsnieci Dinu Gailīti un Atzinības krusta virsnieci Ingu Skujiņu.

Atbilstoši Valsts apbalvojumu likumam Ordeņu kapitula kancleru un locekļus ieceļ Valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku. Ordeņu kapitula sastāvā ir Ordeņu kapitula kanclers, kas apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem, un seši Ordeņu kapitula locekļi - divi no apbalvotajiem ar Triju Zvaigžņu ordeni, divi no apbalvotajiem ar Viestura ordeni un divi no apbalvotajiem ar Atzinības krustu.