Saeimas deputāte Glorija Grevcova solās līdz pat balsojumam neatklāt savu izvēli Valsts prezidenta vēlēšanās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grevcova 14. Saeimā tika ievēlēta no "Stabilitātei" saraksta, taču pašlaik Saeimā ir vienīgā pie frakcijām nepiederošā deputāte. Tieši viņas balss var būt izšķiroša "Apvienotā saraksta" (AS) virzītā prezidenta amata kandidāta Ulda Pīlēna nonākšanai noskatītajā amatā, ja kopā ar AS nobalso opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), "Latvija pirmajā vietā" (LPV) un "Stabilitātei". Kopā šo partiju grupai pašlaik parlamentā ir 50 balsis.

Politiķe pauda, ka apzinās, ka viņas balss var būt "diezgan svarīga". Reizē viņa pieļāva, ka Valsts prezidenta vēlēšanu rezultātu var ietekmēt arī kādi citi deputāti, ja viņi nolemtu neievērot frakciju disciplīnu jautājumā, par kuru kandidātu jābalso. Grevcova atzīmēja, ka nozīmīgākā izšķiršanās būs balsojumā, kurā būs palikuši tikai divi kandidāti ar vislielāko balsu skaitu.

Deputātei nozīmīgs būšot savu vēlētāju un sekotāju sociālajos tīklos viedoklis. Viņai būšot svarīgi, lai kandidāti spētu pārliecināt par savu redzējumu.

Politiķe atzina, ka "pagaidām neatbalsta" Valsts prezidenta Egila Levita iespējamo atkārtoto kandidēšanu uz amatu.

Kā ziņots, ja līdz vēlēšanām nesekos kādi "lieli pavērsieni" ar "kompromisa kandidāta" atrašanu, tad kuluāros daži politiķi pat neizslēdz iespēju ievēlēt Pīlēnu jau pirmajā balsojumā 31.maija sēdē. AS, ZZS, LPV un "Stabilitātei" Saeimā kopā ir 50 balsis, tāpēc pašlaik vēl nav droši zināms, kā tieši tiktu nodrošināts AS dibinātāja ievēlēšanai nepieciešamais 51 balss atbalsts.

Teorētiski "izšķirošā" balss varētu būt deputātei Grevcovai. Reizē "izšķirošs" var izrādīties arī kāda vai kādu citu parlamentāriešu balsojums.

Pīlēns otrdien intervijā aģentūrai LETA apliecināja, ka nolēmis kandidēt uz Valsts prezidenta amatu. Viņš ir pirmais, kurš paziņojis par savu startu maijā gaidāmajās Valsts prezidenta vēlēšanās. Pīlēns skaidroja, ka lēmums pieņemts, visu pamatīgi apsverot. Tāpēc tam esot bijis nepieciešams tik daudz laika, lai arī par Pīlēna kandidēšanu spekulēts jau ilgstoši.

Pīlēns 2022.gada maijā paziņoja par vēlēšanu apvienības "Latvijas apvienotais saraksts" izveidi, bet jūlijā par biedrības "Apvienotais saraksts" izveidi. 14.Saeimas vēlēšanās viņš bija šī saraksta premjera kandidāts, lai arī pats nekandidēja.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks maija pēdējā dienā.