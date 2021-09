'Helve' atklāj pieteikšanos ilgtspējas inovāciju balvai 'Rimi Baltic Sustainability Awards'

Lai izceltu ievērojamākos sasniegumus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanā un atainotu inovāciju augošo lomu ilgtspējā, inovāciju vadības uzņēmums "Helve" atklājis "Rimi Baltic Sustainability Awards", portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Pieteikšanās Baltijā pirmajai ilgtspējas un inovāciju balvai "Rimi Baltic Sustainability Awards" norisināsies līdz 20. oktobrim.

9. decembrī, apbalvošanas ceremonijā Future Forum konferences noslēgumā tiks godināti uzvarētāji no visas Baltijas. Uzņēmumi, organizācijas, jaunuzņēmumi un ikviena privātpersona tiek aicināti pieteikt savus sasniegumus kategorijās "Ietekme uz vidi", "Zaļās inovācijas" un "Vēstneši".

Ņemot vērā inovāciju pieaugošo nozīmi ilgtspējīgu risinājumu izstrādē un ilgtspējas centrālo lomu uzņēmējdarbībā, organizatoru mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz jau esošo risinājumu potenciālu un veicināt zināšanu apmaiņu starp uzņēmumiem, nozarēm un profesionāļiem.

"Inovācijas ir absolūti neaizstājamas jaunajā uzņēmējdarbības pasaulē, kuras centrā ir ilgtspēja. Tās palīdz atšķirt līderus no sekotājiem. Uzņēmumi, kas pašlaik iegulda ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stiprināšanā un sabiedrības acīs ir šodienas ilgtspējīgie uzņēmumi, visticamāk, kļūs par rītdienas nozares līderiem. Ar "Rimi Baltic Sustainability Awards" norisi ceram ne tikai iedvesmot un motivēt uzņēmumus un organizācijas turpināt iesākto, bet arī ļaut viņu sasniegumiem kalpot par piemēru citiem. Augstu novērtējam mūsu partneru uzticību mūsu ambīcijām un kopīgajai vīzijai, jo tikai kopā varam sasniegt iecerēto," sacījusi "Helve" līdzdibinātāja un vadītāja Marija Ručevska.

"Rimi Baltic Sustainability Awards" līdz 20. oktobrim tiešsaistē iespējams pieteikties trīs kategorijās. Kategorijā "Ietekme uz vidi" tiks vērtēts uzņēmumu un organizāciju paveiktais, lai samazinātu to negatīvo ietekmi uz vidi. Organizatori informē, ka šī ir plaša kategorija un tai kvalificējas dažāda mēroga sasniegumi, kā piemērs tiek minēta uzņēmuma pāreja uz hibrīda biroja modeli vai produkta iepakojuma nomaiņa uz dabai draudzīgu materiālu. "Zaļās inovācijas" kategorijā apbalvos uzņēmumus, kā arī jaunuzņēmumus, kas radījuši inovācijas tieši zaļo tehnoloģiju un ilgtspējas jomās.

Ar saviem centieniem ilgtspējīga dzīvesveida un sabiedrības izpratnes veicināšanā aicināti dalīties arī cilvēki individuāli, piesakoties kategorijai "Vēstneši". Šajā kategorijā tiks apbalvots uzvarētājs ikvienā no Baltijas valstīm. Spilgtākos ilgtspējas vēstnešus palīdzēs noteikt sabiedrības balsojums, savukārt, kategorijās "Ietekme uz vidi" un "Zaļās inovācijas" uzvarētājus Baltijas mērogā noteiks starptautisku ekspertu žūrija. Plašāka informācija par kategorijām, balvas norisi un pieteikšanās kārtību pieejama www.balticsustainabilityawards.eu.

"Rimi Baltic" Korporatīvā zīmola un komunikācijas direktore Zanda Šadre norāda: "Ilgtspēja Rimi ir viena no stratēģiskajām darbības jomām un daļa no mūsu biznesa DNS. Mēs esam gājuši garu ceļu, lai kļūtu par ilgtspējīgu uzņēmumu un ieviesuši ilgtspējīgus risinājumus savās ikdienas darbībās. Rimi ikdienā arī izglīto un iedvesmo mūsu pircējus kā ikviens no mums, sākot ar maziem soļiem, var darīt zaļāku rītdienu. Ar šo projektu mēs vēlamies godināt un izcelt uzņēmumus, organizācijas un indivīdus Baltijā, kuri iegulda resursus ilgtspējas jomā un tādējādi iedvesmot arī citus sekot viņu piemēram. Jo tikai apvienojot mūsu zināšanas, resursus, mainot attieksmi un ikdienas ieradumus, mēs varēsim risināt un novērst problēmas, kas šobrīd skar mūsu apkārtējo vidi un tādējādi arī ietekmē nākošās paaudzes."