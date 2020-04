Hemofilijas dienā aicina nodrošināt speciālo medikamentu piegādi mājās

Hemofilijas dienā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta šodien, Eiropas Hemofilijas konsorcijs (EHC) un Eiropas Hemofilijas un līdzīgu slimību asociācija aicina valstu valdības parūpēties par medikamentu piegādēm cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem, īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, aģentūru LETA informēja Latvijas Hemofilijas biedrības (LHB) vadītāja Baiba Ziemele.

Hemofilija ir viens no asins recēšanas traucējumiem. Lai novērstu asiņošanas riskus un apturētu akūtas asiņošanas, cilvēki ar asins recēšanas traucējumiem ikdienā izmanto speciālus medikamentus, taču problemātiska ir šo medikamentu nogādāšana no aptiekas mājās, jo to uzglabāšanai nepieciešama vienmērīga temperatūra, skaidroja Ziemele.

LHB jau vairākus gadus esot lūgusi aptieku ķēdēm, zāļu ražotājiem un atbildīgajām iestādēm sakārtot medikamentu piegāžu uz mājām jautājumu. "Mūsu medikamentiem jābūt mājās vienmēr, jo tiem pacientiem, kuriem ir vieglākas slimības formas, traumu un spontāno asiņošanu gadījumos tie jāievada pēc iespējas ātrāk, lai apturētu asiņošanu. Cilvēkiem ar smagiem asins recēšanas traucējumiem zāles jāievada ne tikai pēc vajadzības, bet arī profilaktiski - tas ir katru otro vai trešo dienu atbilstoši ārstu norādījumiem," zāļu nepieciešamību skaidroja biedrības vadītāja.

Viņa uzsvēra, ka, lai saglabātu šo medikamentu kvalitāti, tiem jāatrodas aukstumā no rūpnīcas līdz pat pacienta ledusskapim. "Tieši tāpēc ir svarīgi, ka zāles tiek piegādātas mājās. Gados vecākajiem pacientiem, kuriem lielāko daļu mūža medikamenti nebija pieejami, slimības dēļ ir izveidojušās locītavu deformācijas - viņiem ir grūti atnest smagos zāļu krājumus mājās. Turklāt tagad, kad cilvēkiem ar hroniskām slimībām maksimāli jāsamazina risks inficēties ar Covid-19, jebkurš gājiens pie ārsta vai aptieku ir pārāk riskants," norādīja Ziemele.

Biedrības vadītāja stāstīja, ka citās Eiropas valstīs zāļu piegāde mājās ir pašsaprotama lieta. "Mēs ceram, ka kādreiz tā būs arī Latvijā," rezumēja Ziemele.

Saskaņā ar LHB sniegto informāciju, Latvijā ap 300 cilvēkiem ir diagnosticēti asins recēšanas traucējumi - hemofilija, Villebranda slimība, retie faktoru deficīti, Glancmaņa slimība un citas iedzimtas retas slimības, ko raksturo asins plazmā trūkstošas vai defektīvas olbaltumvielas (faktori), un tāpēc ir traucēts asins recēšanas process.

LHB apvieno, aizstāv un pārstāv cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā kopš 1993.gada. Tā ietilpst EHC un Pasaules Hemofilijas federācijas sastāvā, kā arī kopā ar citām reto slimību biedrībām Latvijā nodibināja un aktīvi darbojas Latvijas Reto slimību aliansē.