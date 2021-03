Ideja par balsošanu vēlēšanās no automašīnām atkarīga arī no pašvaldību finanšu iespējām

Apspriedēs izskanējusī ideja, ka gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās balsošanu varētu organizēt arī teltīs, kur varētu iebraukt ar automašīnu, ir saistīta ar to, vai pašvaldībām tam ir finansējums un pašlaik nav informācijas, cik pašvaldības šādus risinājumus būtu gatavas ieviest, šodien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Par šāda veida iespējām Covid-19 risku mazināšanai jālemj pašvaldību līmenī, skaidroja CVK vadītāja.

Bērziņa norādīja, ka tiek cerēts, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju darbinieki tiks vakcinēti pret Covid-19, taču, ja tomēr viņiem nebūs iespēja vakcinēties, tad varētu būt problēmas nokomplektēt iecirkņa komisijas.

CVK priekšsēdētāja pavēstīja, ka ir saņemti ziņojumi arī no kādām pašvaldībām, ka tikai puse no tiem, kuri iepriekš pildījuši šos pienākumus vai agrāk vēlējušies to darīt, ir gatavi iecirkņa komisijā strādāt arī gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās.

Ja pietiekamā skaitā neizdotos nokomplektēt vēlēšanu iecirkņa komisijas, tad pastāv izeja mazināt iecirkņu skaitu, norādīja Bērziņa. Tas gan nebūtu vēlams, jo Covid-19 izplatības riska apstākļos nepieciešams nodrošināt, lai iecirkņos nav drūzmas, skaidroja CVK vadītāja. Vēl pastāv iespēja Saeimai veikt likuma grozījumus, lai atļautu komisiju locekļiem strādāt divās vēlēšanu komisijās.

Komisijas sēdē deputāts Viktors Valainis (ZZS) akcentēja, ka jau tagad jāsāk risināt iecirkņu komisiju locekļu nepietiekamā atalgojuma problēma. Viņš arī atgādināja par iepriekš notikušajās divās nozīmīgās vēlēšanās konstatētajiem trūkumiem. Bērziņa no savas puses piebilda, ka finansējums atalgojumam ir pašvaldību nevis valsts budžeta jautājums.

Komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga (S) pauda, ka pašreizējā situācija nav pieņemama, jo iepriekš atbildīgās amatpersonas bija paudušas, ka viss ir sakārtots. Viņa norādīja, ka, ja nepieciešami kādi uzlabojumi, komisija gaida CVK iniciatīvu. Valainis un Goldberga norādīja, ka no CVK tiek gaidīts rakstisks kopsavilkums par situāciju pirms pašvaldību vēlēšanām un problēmu risinājuma piedāvājumiem. Bērziņa apliecināja, ka šādu informāciju CVK varēs sagatavot.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanas paredzētas 5. jūnijā. Vēlēšanas nenotiks Rīgā, jo Rīgas dome tika ievēlēta jau 2020. gadā.