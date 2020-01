Leģendārajā padomju filmā "Operācija "I" un citi Šurika piedzīvojumi" viens no kolorītākajiem tēliem ir sārtvaidzis students Dubs, kurš fizikas eksāmenā cenšas apvest ap stūri profesoru un zem lakata noslēpj radio austiņas, kurās klausās pareizās pārbaudījuma atbildes. Iespējams, dīvainas sakritības dēļ ļoti līdzīgu epizodi ar špikošanu Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Kara skolā savā atmiņu grāmatā apraksta publicists Pāvils Klāns.

Filma "Operācija "I" un citi Šurika piedzīvojumi" nāca klajā 1965. gadā un drīz vien ieguva milzīgu popularitāti visā Padomju Savienībā, kinoteātros to noskatījās gandrīz 70 miljoni cilvēku. Tā sastāv no trim daļām, katrā no tām galvenais varonis ir briļļains students Šuriks, kurš iekuļas dažādos piedzīvojumos. Filmas otrajā daļā Šuriks cenšas nokārtot eksāmenu fizikā, kā rezultātā satiek savu mūža mīlestību, savukārt Šurika kursabiedrs Dubs ir izdomājis viltīgu veidu, kā eksāmenā uzzināt pareizās atbildes. Viņš uz eksāmenu ierodas ar notītu galvu, pasniedzējam sakot, ka sāp auss. Zem lakata Dubs ir noslēpis radio austiņu, kurā viņa biedrs no citas telpas suflē pareizās eksāmena atbildes. Viltība gan neizdodas, jo pasniedzējs iedarbina radioviļņu traucētāju, un Dubs eksāmenā izkrīt.

Desmit gadus vēlāk, 1975. gadā, ASV iznāca trimdā dzīvojošā latviešu rakstnieka un žurnālista Pāvila Klāna (īstajā vārdā Pauls Kovaļevskis) atmiņu grāmata par dienestu Latvijas armijā un kadeta gaitām Latvijas Kara skolā "Kadet, uguni!".