Iebraucot Igaunijā arī no Latvijas, Lietuvas un Somijas, desmit dienas būs jāuzturas pašizolācijā

Igaunijas valdība otrdien nolēmusi, ka arī tiem, kuri iebrauc Igaunijā no Latvijas, Lietuvas un Somijas, desmit dienas būs jāuzturas pašizolācijā, ziņo Igaunijas valdības preses dienests.

Šī prasība jau ir spēkā attiecībā uz ieceļotājiem no citām valstīm. Attiecībā uz ieceļotājiem no Latvijas, Lietuvas un Somijas tā stāsies spēkā no pirmdienas, 5. aprīļa.

Prasība par pašizolāciju neattieksies vienīgi uz personām, kuras varēs uzrādīt apliecinājumu, ka pēdējo sešu mēnešu laikā pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai atveseļojušās no šīs slimības.

Desmit dienu pašizolācijas periodu būs iespējams saīsināt, ja, iebraucot Igaunijā, tiks uzrādīts apliecinājums par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19 testu, kā arī ne agrāk kā sestajā dienā pēc iebraukšanas Igaunijā tiks veikts Covid-19 tests un tā rezultāts būs negatīvs.

Tomēr arī pēc 5.aprīļa, tāpat kā pašlaik, pašizolācija Igaunijā nebūs obligāta Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso abu valstu robežu, ja vien viņiem nav Covid-19 simptomu.

Pašlaik pašizolācijas periods nav jāievēro ieceļotājiem no Latvijas, Lietuvas un Somijas, kuri ir bez saslimšanas simptomiem un var uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Igaunijā. Testu ir iespējams veikt arī, ierodoties Igaunijā, taču jāuzturas pašizolācijā, kamēr tiek gaidīts testa rezultāts. Gadījumos, ja Igaunijā ierodas darba, izglītības, veselības aprūpes nolūkā, ģimenes apstākļu dēļ vai tranzītā, Covid-19 tests nav jāveic.