Iedzīvotāji sākuši retāk tīrīt zobus, secināts aptaujā

Pēdējo trīs gadu griezumā Latvijas iedzīvotāji aizvien retāk tīra zobus – jaunākie dati liecina, ka vismaz divreiz dienā zobus tīra 49% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, kamēr 2021.gadā šis rādītājs bija 53%, bet 2020.gadā – 54,5%, secināts "Benu aptiekas" Veselības monitoringa datos, kas iegūti sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS.

Jaunākie dati liecina, ka vienreiz dienā zobus tīra 44% respondentu, divreiz dienā – 46%, trīsreiz dienā – 2%, biežāk – 1%, nekad to nedara – 3%, bet vēl 5% konkrētu viedokli sniegt nevarēja. 2021.gadā veiktās aptaujas rezultāti ļāva secināt, ka vienreiz dienā zobus tīrīja 42%, divreiz dienā – 49%, trīsreiz dienā - 3%, biežāk – 1%, nekad – 2%, bet vēl 3% konkrētu viedokli sniegt nevarēja. Tikmēr 2020. gadā vienreiz dienā zobus tīrīja 39%, divreiz dienā – 52%, trīsreiz dienā – 2%, biežāk – 0,5%, nekad – 3%, bet 4% konkrētu viedokli nesniedza.

Zobu diegu Latvijas iedzīvotāji izmanto vēl kūtrāk – tikai 16% to izmanto katru vai gandrīz katru dienu, 10% to lieto 2 līdz 4 reizes nedēļā, 9% – reizi nedēļā, 6% – reizi mēnesī, 14% – retāk, 42% to neizmanto vispār, bet 3% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Biežāk zobus tīra un zobu diegu lieto iedzīvotāji ar iegūtu augstāko izglītību – viņu vidū zobus vismaz divreiz dienā tīra 58%, kamēr respondentiem ar vidējo izglītību šis rādītājs ir 38%. Zobu diegu vismaz reizi nedēļā izmanto 42% ar iegūtu augstāko izglītību un 24% ar iegūtu vidējo izglītību. Tāpat aptaujas rezultāti atklāj, ka pēc citām demogrāfijas grupām kopumā labāki mutes dobuma kopšanas paradumi ir sievietēm un gados jaunākiem cilvēkiem.

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Estētikas klīnikas zobārste Darja Ķīse uzsver, ka zobi jātīra vismaz divas reizes dienā - pēc brokastīm un vakariņām, bet, lai mutes dobuma higiēna būtu nevainojama, zobus būtu ieteicams tīrīt pēc katras ēdienreizes. Regulāra un pareiza zobu tīrīšana nodrošina efektīvu aplikuma noņemšanu kopā ar kariesu izraisošiem mikroorganismiem, veicina zobu remineralizāciju, stiprina emalju un novērš smaganu iekaisuma attīstību.

Ķīse atgādina, ka arī zobu diegs ir neatņemama zobu tīrīšanas sastāvdaļa, jo nav nevienas zobu birstes, kas varētu kvalitatīvi iztīrīt vietas starp zobiem. Ja zobu diegs tiek lietots regulāri, tas palīdz pacientam zobu saskares vietā atbrīvoties no aplikuma un mikrobiem. Saskaņā ar statistiku, visbiežāk zobu bojājumi veidojas vietās, kur zobu birste nespēj kvalitatīvi noņemt aplikumu un ēdiena atliekas, t.i. zobu sānu virsmās.

Tāpat būtu jāizmanto speciālās starpzobu birstītes, kuru izmēru individuāli nosaka zobārsts vai higiēnists. Starpzobu telpas tīrīšana būtu jāveic divas reizes dienā, apvienojot to ar zobu tīrīšanu, bet ideālā scenārijā tas būtu jādara pēc katras ēdienreizes. Starpzobu telpas tīrīšanai īpaši būtu jāseko pacientiem, kuriem ir zobu saspiestība, kroņi, implanti vai ortodontiskās aparatūras.

Eksperte norāda, ka svarīgs jautājums ir ne vien "cik bieži", bet arī "kā" zobi tiek tīrīti. Biežākās kļūdas ir nepietiekams zobu tīrīšanas laiks, tiek aizmirsts par aizmugurējo zobu un mēles kārtīgu notīrīšanu, kā arī nereti zobi tiek tīrīti pārāk spēcīgi.

Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS, augustā aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus.