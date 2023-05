Iegūlās tranšejā un kliedza. Kas ir sievietes, kurām liegts tuvoties vīrietim?

Estere un Jānis (vārdi mainīti) bija paraugpāris. Skaista ģimene ar skaistu lauku māju Kurzemē, kuru fotografēja arhitektūras un dizaina žurnāli. Jaunākais bērns piedzima mājdzemdībās. Vīrs – uzņēmējs, sieva varēja atļauties nestrādāt. Ģērbušies "hilfigeros" un brauca džipos. Viss bija nevainojami tikai uz ārpusi. Trešo gadu ģimene tiesājas. Jānis lūdza tiesisko aizsardzību pret vardarbību, un Estere nedrīkstēja tuvoties bērniem. Pērn Latvijā 10 vīriešiem valsts piešķīra tiesisko aizsardzību pret vardarbību, kur pāridarītāja bija sieviete. Kas ir šīs sievietes, kurām liegts tuvoties vīrietim?

Viena no viņam ir Estere, kura pati vērsās portālā "Delfi", lai norādītu, ka tiesiskās aizsardzības process ir juridiski apšaubāms – pieticis ar pāris video, lai viņa pusgadu neredzētu savus bērnus. Tiesiskā ķēdīte patiešām ir īsa: cietušais vēršas pie advokāta, kurš savukārt – tiesā, un seko lēmums. Otrai pusei pat nekas netiek pajautāts."Viņš safilmēja mani panikas lēkmē," Estere atzīst.

Viņa tās laikā sasita puķupodu un trieca tukšu pudeli pret sienu. To redzējis mazākais bērns. Kāda konflikta karstumā ieskrāpējusi lielākajam dēlam kaklā. Tiesiskās aizsardzības procesu ierosināja par emocionālo un fizisko vardarbību. Šobrīd Estere mitinās radu dzīvoklī un knapi savelk galus finansiāli, maksā arī uzturlīdzekļus. Kam jābūt tajos pāris video, lai tiesa noteiktu netuvoties ģimenes mājai vairāk par 750 metriem, kas ir tālāk nekā bija noteikts Jēkabpils slepkavam Leonam Rusiņam? Sākotnēji Jānis sarunai nepiekrīt, arī viņa advokāts atsaka, komentējot: "Tas, kas tur notiek, ir vājprāts."

Tomēr pēc otrreizēja "Delfi" lūguma Jānis atsaucas. "Viens video bija ar to, kā viņa ieguļas pie mājas ūdensvadam izraktajā tranšejā un kliedz, lai roku ciet, jo tas ir viņas kaps," saka Jānis. Runāt par to esot grūti, jo ilgi sev noliedzis, ka cieš no emocionālās vardarbības, nav to atpazinis. Uz terases izmestas viņa drēbes nav šķitis nekas īpašs. "Visur jau tikai sievietes cieš no vīriešiem, otrādāk jau nedrīkst būt. Tam netic," saka Jānis.

Jāizvācas pusstundā



Jāņa ierosinājums šķirties Esterei bija pārsteigums: "Es sāku censties, nepukstēju. Viņš varēja darīt, ko grib. Braukt ar kvadracikliem ceļojumos nedēļām ilgi. Es viena ar bērniem mājās." Tāda pretimnākšana esot Jānim patikusi