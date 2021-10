Iekšlietu dienestos aug vakcinēto darbinieku skaits; naskākie – finanšu izlūki

Iekšlietu dienestu darbinieku vidū turpina palielināties vakcinēto darbinieku skaits. Šobrīd vislielākais vakcinēto skaits ir Finanšu izlūkošanas dienestā, kur vakcināciju pabeiguši 99% darbinieku. Savukārt gausākie ir Iekšlietu ministrijas (IeM) informācijas centrā, kur vakcinēti ir 60% darbinieku, informēja ministrijā.

Iekšlietu nozarē vakcinēto nodarbināto personu skaits palielinās katru nedēļu. Šobrīd kopumā Iekšlietu ministrijā ir vakcinēti 93% no strādājošajiem, Finanšu izlūkošanas dienestā – 99%, Iekšlietu ministrijas poliklīnikā – 94%, Iekšējās drošības birojā – 92%, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrā – 90%, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – 79%, Valsts robežsardzē – 75%, Valsts policijā – 73%, Nodrošinājuma valsts aģentūrā – 72%, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) – 68% un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā – 60%.

Kā portālam "Delfi" norāda IeM pārstāve Gunta Jansone, kopumā iekšlietu dienestos šobrīd strādā 13362 cilvēki.



Ņemot vērā to, ka ir noteikta prasība obligāti vakcinēties visiem publiskā sektora darbiniekiem un pildīt darba pienākumus no 15. novembra drīkstēs tikai vakcinējušās vai Covid-19 pārslimojušas personas, iekšlietu nozarē turpinās aktīva darbinieku informēšana par jaunajiem noteikumiem un sekām, kādas darbiniekiem var iestāties, ja vakcinācija netiks veikta līdz noteiktajam termiņam. Tie darbinieki, kuri līdz 15. novembrim nebūs vakcinēti pret Covid-19, tiks atstādināti no darba pienākumu pildīšanas, informē IeM pārstāve Gunta Jansone.

VUGD, veicot risku izvērtējumu, ir secinājis, ka augstākus riskus rada nodarbinātie, kuri nav vakcinēti un saslimst ar Covid-19. Viņi rada saslimšanas riskus apkārtējiem, kā arī situācijas, kad dienesta darbs reģionālajās struktūrvienībās var tikt nopietni apdraudēts tādēļ, ka saslimušo darbinieku kontaktpersonām jāievēro karantīna. Šie un citi apsvērumi tikšanās laikā skaidroti arī tiem atsevišķajiem VUGD darbiniekiem, kuri publiskā akcijā bija pauduši savu attieksmi pret vakcinēšanos.

Vienlaikus iekšlietu dienestu darbs šobrīd tiek organizēts tā, lai jaunie noteikumi netraucētu dienestu funkciju izpildi un amatos, kuros nepieciešams ciešs kontakts ar cilvēkiem, strādātu vakcinēti darbinieki.

Drošības un glābšanas dienestu darbiniekiem, kuri sākuši vakcinācijas procesu, bet nav to pabeiguši, Covid-19 testi šobrīd tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka VUGD darbinieki ceturtdien Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA) grasījās nodot atklātu vēstuli, aicinot Saeimu neatbalstīt Ministru kabineta rīkojumu, kas paredz šā gada 15. novembrī atstādināt no pienākumu pildīšanas iekšlietu sistēmas darbiniekus bez vakcinācijas sertifikāta.

Par ugunsdzēsēju darbinieku plānoto tikšanos pie Saeimas VUGD uzzināja no medijiem, sacīja VUGD vadītāja vietnieks Kristaps Eklons. Viņš arī minēja, ka šāds ugunsdzēsēju solis – pulcēšanās pie Saeimas, turklāt formastērpos, ir bijis ļoti nepatīkams dienestam, un tas neatspoguļo dienesta pozīciju.

Tāpat jau ziņots, ka pirmdien, 11. oktobrī, stājas spēkā ārkārtējā situācija Covid-19 ierobežošanai. Ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem jāievēro virkne ierobežojumu, kas galvenokārt skars pret Covid-19 nevakcinētas personas. Ārkārtējās situācijas laikā visi pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti tā dēvētajā drošajā režīmā, proti, tos varēs saņemt personas ar Covid-19 sertifikātu.