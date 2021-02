Iekšlietu dienestos kopš pandēmijas sākuma divi Covid-19 upuri –robežsardzes un policijas virsnieki

Iekšlietu dienestos no Covid-19 kopš pandēmijas sākuma mirušas divas amatpersonas – Valsts robežsardzes un Valsts policijas virsnieki, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Signe Bole.

Valsts robežsardzes koledžas mājaslapā ievietotā līdzjūtība liecina, ka 30.janvārī 45 gadu vecumā mūžībā devies Valsts robežsardzes majors. Viņš strādājis par Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistentu.

Valsts robežsardzes preses pārstāve Kristīne Pētersone teica, ka robežsargs bija iesaistīts kopējās patruļās ar Valsts policiju, kas veica komandantsundas nosacījumu ievērošanas kontroli.

Valsts robežsardzei gan nav ziņu par inficēšanās apstākļiem.

Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte apliecināja, ka pērn decembra beigās no Covid-19 mūžībā devies kāds 1974.gadā dzimis majors, kārtības policijas vecākais inspektors.

Valsts policijas rīcībā nav ziņu par inficēšanās apstākļiem, taču amatpersona nebija iesaistīta tiešā ierobežojumu kontrolē.

Pārējos iekšlietu dienestos – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Iekšējās drošības birojā mirušo no Covid-19 nav, noskaidroja LETA.

Vēl vienā iekšlietu dienestā - Valsts drošības dienestā neizdevās noskaidrot, vai tajā kāds no darbiniekiem miris pēc saslimšanas ar Covid-19. "Informācija, kas saistīta ar VDD amatpersonām, ir neizpaužama. Līdz ar to dienests no komentāra atturēsies," norādīja dienestā.

Jau ziņots, ka iekšlietu resorā kopš pandēmijas sākuma saslimuši vairāki simti darbinieku un amatpersonu. Valsts robežsardze un Valsts policija sadarbībā ar Zemessardzi ir iesaistīta Covid-19 ierobežojumu kontrolē.

Robežsargiem un Valsts policijas amatpersonām valsts paredzējusi piemaksu par darbu saistībā ar Covid-19 infekcijas seku novēršanu. No tā izriet, ka šīm amatpersonām ir risks nokļūt saskarsmē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām.

Tāpat ierobežojumus kontrolē iesaistīta pašvaldības policija, kas gan nav iekšlietu sistēmas struktūra, bet katras pašvaldības finansēta iestāde.