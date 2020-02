Iepirkumu groziņi, maksājumu aparāti pie kasēm: cik bieži tos tīra lielveikali

Saistībā ar koronavīrusa "Covid-19" iespējamo izplatīšanos Latvijas atbildīgās institūcijas jau lēmušas par konkrētiem pasākumiem, bet iedzīvotāji tiek lūgti rokas mazgāt īpaši rūpīgi. Simtiem tūkstošu cilvēku ikdienā "satiekas" lielveikalos iepērkoties, tāpēc portāls "Delfi" aptaujāja tirgotājus, kādus tīrības pasākumus veic vietējie lielākie pārtikas veikalu tīkli.

Sabiedriskais transports, iestādes, veikali – tieši šajās vietās ikdienā sastopas vairums svešinieku. Lielveikalos pircēji iepirkumu groziņus lieto "no rokas rokā", bet kasu rindā visi sastopas pie maksājumu termināļa. Portāls "Delfi" skaidro, cik tīri ir šie priekšmeti, cik bieži lielveikalos tos mazgā, un vai bez mazgāšanas arī dezinficē.

"Rimi" – reizi nedēļā

"Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala skaidro, ka groziņi un rati veikalos tiek tīrīti reizi nedēļā ar koncentrētu dezinficējošu līdzekli. Ikdienā šos priekšmetus mazgā tad, kad tie acīmredzami nosmērēti. Savukārt visas virsmas "Rimi" kasu zonā tīra katru dienu – gan ar mazgājošu līdzekli, gan dezinficējošu. Kā notiek tieši maksājumu termināļu tīrīšana, "Rimi" pārstāve nekonkretizēja.

Saistībā ar bažām par "Covid-19" nonākšanu Latvijā, Ikala teic, ka "Rimi" uzņēmums uzmanīgi seko līdzi aktuālajai informācijai par vīrusu epidēmiju un to izplatību, kā arī ievēro valsts veselības institūciju norādījumus un rekomendācijas attiecībā uz slimību profilaksi.

"Elvi" uzsver bezkontakta maksāšanas priekšrocības

Veikalu tīkla "Elvi" komercdirekore Laila Vārtukapteine uzsver, ka groziņu mazgāšana ietverta veikala darbinieku ikdienas pienākumos, bet lēmumus par tīrīšanas biežumu un intensitāti pieņem katra veikala vadītājs, raugoties no situācijas. Groziņi tiekot gan mazgāti, gan arī dezinficēti ar profesionālajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Savukārt maksājumu termināļi "Elvi" veikalos tiek tīrīti no rīta un vakaros, – šis ir obligāts pienākums, kas ietilpst katra kasiera darba kārtībā. Vārtukapteine atgādina, ka arvien vairāk klientu izmanto bezkontakta norēķinus, pietuvinot karti pie aparāta un vienkārši nopīkstinot, tādējādi būtiski samazinot fizisku kontaktu ar ierīci.

"Elvi" komercdirektore arīdzan atzīmē, ka iepirkšanās šī zīmola veikalos ir droša: "Līdz šim nav bijusi nepieciešamība ārēju apstākļu dēļ pastiprināt higiēnas normu izpildi, tomēr, ja atbildīgās valsts institūcijas dos rīkojumus par papildu drošības pasākumiem, kas jāievieš potenciālai vīrusu vai infekciju apkarošanai, esam gatavi nekavējoties reaģēt," skaidro Vārtukapteine.

"Maxima" ar ingvera tēju rūpēsies par kasieriem

Vēl viens no lielākajiem tirgotājiem Latvijā – "Maxima" – portālam "Delfi" pauda, ka ratu un grozu mazgāšana notiek standarta kārtībā. Reizi mēnesī priekšmeti tiek nomazgāti ar augstsprieguma strūklu, kā arī dezinficēti. Ikdienā tos pucē tad, ja tie ir acīmredzami netīri.

Turpretī termināļu tīrīšanai nekādas striktas procedūras nav, skaidro "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule. "Atsevišķa procedūra nav izstrādāta. Tāpat kā datora klaviatūru cilvēki tīra tad, kad tā netīra, arī ar termināļiem ir līdzīgi - tos notīrām ar spirta lupatiņu," teic veikala pārstāve, piebilstot, ka arī šis ir "Maxima" darbinieku pienākums, jo termināļu izsniedzējiem nav servisa, kas tos arī aprūpētu ārēji.

Dupate vēsta, ka nupat proaktīvi izstrādāts rīkojums visiem "Maxima" veikaliem valstī, ka uzņēmuma darbiniekiem jāstiprina imunitāte – strādājošajiem būs pieejama, piemēram, ingvera tēja. Bet kasieriem pie kases izsniegs dezinfekcijas gēlus, jo šie cilvēki darba maiņas ietvaros netiek bieži mazgāt rokas.

Savukārt ar veikalu tīklu "Sky" un Latvijas Tirgotāju savienības veikaliem "LaTs" portālam "Delfi" diennakts laikā neizdevās sazināties un iegūt komentāru.

Slimību profilakses un kontroles centrs nav licis noprast, ka cilvēkiem būtu jāizvairās no publiskām vietām, bet Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle lūgusi iedzīvotājus izvairīties no ceļošanas uz valstīm, kur reģistrēti saslimšanas gadījumi. Latvijā līdz šim arī nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19".

"Delfi" jau ziņoja, ka saistībā ar trešdien Igaunijā konstatēto pirmo saslimšanas gadījumu ar jauno koronavīrusu, Veselības ministrija (VM) lēmusi, ka no piektdienas ātrā palīdzība šķiros gadījumus, pie kuriem brauks trīs vai viens mediķis. Izveidota arī īpaša mediķu brigāde analīžu ņemšanai iedzīvotāju dzīvesvietās Rīgā un Pierīgā.

Ar "Covid-19" visā pasaulē inficējušies vairāk nekā 80 000 cilvēku, vairākiem tūkstošiem arī laupot dzīvību. Ceturtdien no rīta kļuva zināms, ka pirmais saslimšanas gadījums konstatēts Igaunijā, kur hospitalizēts vīrietis. Viņš no Stambulas atlidoja uz Rīgu un tālāk uz Tallinu devās no Rīgas autoostas.