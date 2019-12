Ierobežos ārvalstu pensionāru braukšanas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā

Rīgas domes Satiksmes departaments iecerējis mainīt kritērijus, kas turpmāk ārvalstu pensionāriem sabiedriskā transporta biļešu atvieglojumus Rīgā ļautu saņemt pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas pensionāriem.

Vienlaikus visi tie ārvalstu pensionāri, kas atvieglojumus saņem jau patlaban, šādu iespēju nezaudēs un izmaiņas skars tikai tos pensionārus, kuri vēlēsies saņemt atlaides pēc izstrādāto izmaiņu apstiprināšanas.

Šodien šādus grozījumus Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā piedāvāja skatīt Satiksmes departamenta pārstāvji, taču domnieki, pēc opozicionāru iebildumiem, lēma šo jautājumu atlikt līdz nākamajai sēdei. Galvenie opozicionāru iebildumi bija par to, ka Juridiskās pārvaldes atzinums par grozījumiem tika saņemts tikai sākoties sēdei, nevis trīs stundas pirms tās, kā to nosaka domes saistošie noteikumi.

Šis jautājums Rīgas domnieku vidū plašu rezonansi ieguva 2018.gada martā, kad neizpratni sabiedrībā raisīja ziņa, ka citvalstu pensionāri braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā nereti saņem agrākā vecumā nekā Latvijas pensionāri.

Proti, nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas SIA "Rīgas satiksmes" transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk - jau no 55 gadu vecuma, jo konkrētajās valstīs tāds ir noteiktais pensionēšanās vecums. Tolaik opozīcija piedāvāja esošo kārtību mainīt, nosakot visiem pensionāriem vienādus nosacījumus, neatkarīgi no valstspiederības, taču koalīcija izmaiņas noraidīja.

Kā skaidroja Satiksmes departamenta Pasažieru pārvadājumu pārvaldes pārstāve Santa Aveniņa, ar iesniegtajiem grozījumiem pašvaldība atlaižu piemērošanas kārtību pensionāru vidū vienādotu, un tās visu valstu piederīgajiem senioriem tiktu piešķirtas balstoties uz Latvijā noteiktajiem pensionēšanās kritērijiem.

"Līdz šim "Rīgas satiksme" neskatījās, vai pensionārs ir Latvijas valsts piederīgais vai nē, viņi tikai vērtēja strādājošā/nestrādājošā pensionāra statusu. Bet, ja izmaiņas tiks pieņemtas, turpmāk uzņēmums skatīsies, vai viņš šo pensiju saņemtu arī pēc Latvijas likumiem, kuros noteikts gan pensionēšanās vecums, gan citas lietas," skaidroja Aveniņa.

Šīs izmaiņas attiektos uz tiem ārvalstu pensionāriem, kuri gribētu atvieglojumus saņemt pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. "Ievērojot tiesiskās paļāvības principu un cienot viņu vecumu, tiem ārvalstu pensionāriem, kuri jau tagad saņem šos atvieglojumus, mēs kārtību nemainīsim," sacīja pārstāve.

Vienlaikus departaments piedāvā izveidot arī jaunu atlaižu grupu un piešķirt atvieglojumus tiem Latvijas pensionāriem, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, bet kuriem nav pietiekama apdrošināšanas stāža, lai saņemtu vecuma pensiju, kā rezultātā viņi saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Šādas izmaiņas rosinājis gan tiesībsargs, gan Labklājības ministrija, jo šī pabalsta apmērs ir nedaudz virs 60 eiro mēnesī. Pēc Aveniņas teiktā, šādu personu Rīgā ir 338 un gada laikā tas izmaksātu aptuveni 75 200 eiro.

Grozījumus gan komiteja šodien vēl neskatīja un neatbalstīja un patlaban izmaiņas vēl ir tikai ieceres stadijā.