Ierobežos satiksmi Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

Pirmdien, 25. martā, saistībā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem vairākās vietās Rīgā ierobežos transportlīdzekļu satiksmi, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome.

No pulksten 7 līdz pulksten 14.30 transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt liegs Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai (parka pusē), Aspazijas bulvārī, 50 metrus garā posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai (parka pusē), un Brīvības laukumā.

Bet no pulksten 12 līdz pulksten 14 nepieciešamības gadījumā gājēju kustība un transportlīdzekļu satiksmi ierobežos:

Rātslaukumā;

Kaļķu ielas posmā no Rātslaukuma līdz Brīvības laukumam;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības laukuma un Brīvības laukumā.

Savukārt otrdien, 26. martā, saistībā ar būvdarbiem satiksmi ierobežos pie ēkas Lāčplēša ielā 25.

Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi paliks spēkā līdz pat 15. aprīlim.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.