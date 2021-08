Ierobežos satiksmi uz pārvada pār Ulmaņa gatvi, kā arī Lāčplēša un Kalnciema ielā

Tiks ierobežota transporta kustība uz satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā remontdarbu laikā no 3. augusta līdz 15.decembrim, informēja Rīgas domē.

Līdz 7. novembrim tiks ierobežota satiksme Ulmaņa gatvē uz brauktuves blakus satiksmes pārvadam.

Savukārt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu laikā no 3. augusta līdz 20. augustam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Lāčplēša ielā pie ēkas Lāčplēša ielā 25.

Ūdensvada tīkla avārijas remontdarbu laikā Rīgā tiks ierobežota satiksme vairākos Kalnciema ielas posmos.

No 3. augusta līdz 4. augustam satiksmi ierobežos Kalnciema ielā virzienā uz centru, posmā no Alīses ielas līdz Baložu ielai, no 8. augusta līdz 9. augustam Kalnciema ielā virzienā uz centru, posmā no Melnsila ielas līdz Alīses ielai, no 10. augusta līdz 11. augustam Kalnciema ielā virzienā no centra, posmā no Alīses ielas līdz Baložu ielai un posmā no Melnsila ielas līdz Alīses ielai.

Atbildīgajiem uzņēmumiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielas posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.

Kalnciema ielā paredzēts izveidot sabiedriskā transporta pagaidu pieturvietu un izvietot informāciju par līdzšinējās pieturvietas pārcelšanu.

Transportlīdzekļu satiksmi šajās ielās varēs atjaunot pirms minētā laika, ja darbi tiks pabeigti agrāk.