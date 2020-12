Ierodoties Latvijā no Apvienotās Karalistes, lidostā būs jāveic Covid-19 tests, trešdien, 30. decembrī, nolēma valdība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām no 2021. gada 1. janvāra tiks atjaunoti pasažieru pārvadājumi uz un no Apvienotās Karalistes. Tomēr jāņem vērā, ka joprojām pastāv sabiedrības veselības apdraudējums saistībā ar jaunā SARS-CoV-2 varianta izplatību, tādēļ Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs rekomendē nodrošināt pēc iespējas plašāku personu, kas ieradušās no šī jaunā koronavīrusa paveida plaši skartajām teritorijām, testēšanu un viņu veselības stāvokļa novērošanu, lai nodrošinātu operatīvu saslimšanas gadījumu noteikšanu un inficēto personu kontaktpersonu apzināšanu.

Tādējādi līdz ar lidojumu atjaunošanu no Apvienotās Karalistes, tiek noteikts pienākums ieceļotājiem no šīs teritorijas lidostā veikt Covid-19 laboratorisko testēšanu. Proti, lidostā tiks organizēta paraugu noņemšana laboratoriskajai testēšanai un šo paraugu nogādāšana laboratorijā, lai operatīvi veiktu to laboratorisko izmeklēšanu, skaidroja valdībā.

Minēto personu laboratoriskā izmeklēšana uz Covid-19 tiks veikta par valsts budžeta līdzekļiem.

Gadījumā, ja persona varēs dokumentēti apliecināt, ka ir izslimojusi Covid-19 vai tuvāko 72 stundu laikā jau veikusi testēšanu – persona varēs neveikt testu lidostā.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs medijiem trešdien uzsvēra, ka, ierodoties Latvijā no Apvienotās Karalistes ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, kā arī pirms pašizolācijas nobeiguma būtu vēlams veikt vēl vienu Covid-19 testu – devītajā vai desmitajā dienā.

Perevoščikovs norādīja, ka situācija vēl tiks vērtēta gada sākumā un varētu tikt lemts par papildu lēmumiem saistībā ar ieceļotājiem no Lielbritānijas.

Tāpat viņš aicina ievērot 10 dienu pašizolaciju arī tiem, kuri atgriežas no Dienvidāfrikas republikas, kur arī ir kontatēts cits jaunā koronavīrusa paveids.

Jau ziņots, ka naktī no 31. decembra uz 1. janvāri Apvienotā Karaliste (AK) pabeidz izstāšanās procesu no Eiropas Savienības (ES), taču aviācijas pasažieri nesaskarsies ar būtiskām izmaiņām, ceļojot no un uz AK, informē valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (CAA). Vienlaikus no 2. janvāra Latvija atsāks pasažieru pārvadājumus ar AK.

Šobrīd lidojumi no un uz AK ir aizliegti līdz 2021. gada 1. janvāra plkst. 23.59, bet tie tiks atsākti ar 2. janvāri. Pasažieriem jāvēršas pie aviokompānijaām, lai noskaidrotu, vai tās atsāks izpildīt lidojumus ar 2. janvāri.