Ieslodzīto skaits Latvijā jau devīto gadu pēc kārtas turpina sarukt

Pērn 31.decembrī Latvijas ieslodzījumu vietās atradās 3522 ieslodzītie, no kuriem 35 bija nepilngadīgi, kas ir par 243 mazāk nekā 2017.gada 31.decembrī, lasāms Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) gada 2018.gada pārskatā.

Ieslodzīto skaitam tendence sarukt ir jau kopš 2009.gada, kad Latvijas ieslodzījumu vietās atradās 7055 ieslodzītie.

45% no ieslodzītajiem cietumā atrodas pirmo reizi, 25% - ceturto vai vairāk, 17% - otro reizi, bet 13% - trešo reizi. Savukārt lielākā daļa jeb 37% no ieslodzītajiem ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem, bet otra populārākā vecuma grupa ir 40-50 gadi, kuru pārstāv 23% no ieslodzītajiem.

Latvijas cietumos pērn 31.decembrī 2,39% no ieslodzītajiem bija ārzemnieki.

IeVP priekšniece Ilona Spure šī gada aprīlī intervijā "LNT" raidījumam "900 sekundes" norādīja, ka, lai arī ieslodzīto skaits desmit gadu laikā ir samazinājies no aptuveni 7000 līdz 3500, atbilstošus apstākļus visiem aizvien nav iespējams nodrošināt, izriet no IeVP priekšnieces teiktā.

Piemēram, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā 19.gadsimtā celtā ēkā vienā kamerā ir vismaz 12 līdz 16 notiesāto. Tas gan ļoti apgrūtina soda izpildi, gan arī nav droši, jo rada ieslodzītajiem iespēju vienam otru ietekmēt ne tikai psiholoģiski, bet arī fiziski, klāstīja Spure.

Arī Jēkabpils cietums vairs neesot piemērots. Varētu runāt par 1980.gadā būvētās kopmītņu tika ēkas pārprofilēšanu, ievietojot tur kādu citu ieslodzīto kategoriju, viņa pieļāva.

Izbūvējot jaunu Liepājas cietumu, varētu likvidēt vismaz trīs vecās ieslodzījumu vietas, piebilda Spure.