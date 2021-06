Iespējama palēnināta satiksme uz Rīgas apvedceļa posmā starp Liepājas un Jūrmalas šosejām

Rīgas apvedceļa posmā starp Liepājas un Jūrmalas šosejām šonedēļ sāks atjaunot segumu, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme katrā virzienā tiek organizēta pa vienu joslu, kā arī ir ierobežots braukšanas ātrums līdz 70 kilometriem stundā. Iespējama palēnināta satiksme, brīdina VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Tāpat ar ievērojamiem satiksmes ierobežojumi jārēķinās Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, lai izbrauktu šo remontdarbu posmu var būt nepieciešamas 50 minūtes.

Ceļā starp Tukumu un Kuldīgu - reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem būs jāpavada 40 minūtes, tik pat laika vajadzēs lai šķērsotu divus remontdarbu posmus pie Saldus uz reģionālā autoceļa Butnāri – Saldus – Ezere (P105) divu posmu šķērsošanai no Butnāriem līdz Saldum un no Saldus līdz krustojumam ar autoceļu Saldus - Kūdras (V1162).

Šobrīd būvdarbi notiek vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos. Visvairāk to ir uz reģionālajiem autoceļiem.