Iespējamo Ukrainas bēgļu uzņemšanai būtu nepieciešami 35 miljoni eiro, teikts Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādātajā rīkojuma projektā par pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā.

IeM skaidro, ka Krievijas radītais drošības apdraudējums Ukrainai, koncentrējot savu karaspēku pie Ukrainas robežām, kā arī piedaloties militārajās mācībās Baltkrievijā, izraisījis ticamus militārā iebrukuma Ukrainā draudus, kas tā realizēšanas gadījumā var izsaukt Ukrainas iedzīvotāju došanos bēgļu gaitās, tai skaitā masveidā nonākot arī Latvijā.

Ministrija prognozē, ka Latvijā varētu ierasties aptuveni 10 000 personu no Ukrainas, ja iesāktos karadarbība Ukrainā. Cilvēkus plānots izmitināt viesnīcās un viesu mājās, teikts sagatavotajos dokumentos. No plāna izriet, ka izmitināšana plānota 50km un 80km attālumā no valsts robežas.

Gatavojoties iespējamajai Ukrainas bēgļu uzņemšanai, IeM izstrādājusi pasākumu plānu, kurā noteikti pasākumi divās sadaļās – pirmā sadaļa attiecas uz masveidā ieradušos personu no Ukrainas uzņemšanu (uzņemšanas fāze), otrā sadaļa – uz izmitināšanu (izmitināšanas fāze).

Plāna īstenošanai trīs mēnešu periodā indikatīvi nepieciešams finansējums 34 797 781 eiro apmērā, kas tiktu piešķirts no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Minētais finansējums nepieciešams, lai personas uzņemtu, izmitinātu, kā arī nodrošinātu ar pirmās nepieciešamības precēm.

Gala lēmumu par IeM izstrādāto plāna projektu jāpieņem Ministru kabinetam.

Jau ziņots, ka ņemot vērā Krievijas radīto nopietno drošības apdraudējumu pie Ukrainas robežām un ticamus situācijas saasināšanās draudus, Ārlietu ministrija (ĀM) aicina Latvijas valstspiederīgos tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas.