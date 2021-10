Igaunijas prezidenta Alara Karisa pirmā darba vizīte būs uz Latviju

Igaunijas prezidents Alars Kariss savu pirmo darba vizīti aizvadīts Latvijā un tā notiks 14.oktobrī, informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane.

Darba vizītē Igaunijas prezidents Rīgas pilī tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu Latvijas un Igaunijas aktuālos jautājumus divpusējās attiecībās, reģionālajā sadarbībā, Eiropas Savienības (ES) un NATO dienaskārtībā. Pēc tikšanās sekos abu prezidentu preses konference.

Igaunijas parlaments 31. augustā ievēlējis par nākamo valsts prezidentu Nacionālā muzeja direktoru Alaru Karisu, kuram 11. oktobrī būs jānomaina šajā amatā pašreizējā prezidente Kersti Kaljulaida.

Otrajā balsošanas kārtā aizklātā balsojumā abu valdošās koalīcijas partiju – Reformu partijas un Centra partijas – izvirzīto kandidātu Karisu atbalstīja 72 Rīgikogu deputāti, vēl astoņi biļeteni nebija aizpildīti.

Lai kandidāts tiktu ievēlēts, Igaunijas parlamentā, kurā ir 101 deputāts, viņam jāiegūst vismaz divu trešdaļu deputātu atbalsts jeb 68 balsis.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007. gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012. gadam – Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018. gadam – Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors.