Infografika: Latvijā martā krasi samazinājusies vēlme šķirt laulības

Pretēji daudzu aizdomām, ka laulātu pāru kopābūšana Covid-19 pašizolācijas apstākļos varētu nozīmēt konfliktu pieaugumu ģimenē un attiecīgi veicināt šķiršanās vēlmi, tā tomēr nav noticis. Covid-19 dēļ valstī izsludinātā ārkārtas situācija ģimenes vairāk satur kopā nekā šķir, – to apliecina jaunākie dati, kas pieejami par laulības šķiršanas pieteikumu skaitu martā.

Kā portālu "Delfi" informēja Latvijas Zvērinātu notāru padomē, laulības šķiršanas pieteikumu skaits pirmajā un otrajā ārkārtas situācijas nedēļā ir sarucis, ja salīdzina ar to pašu laika periodu pirms gada.

Ārkārtējā situācija Latvijā tika noteikta 13. martā. Periodā no 12. līdz 23. martam par vēlmi juridiski šķirt laulību no iedzīvotājiem saņemti 103 pieteikumi. Salīdzinājumam – tieši pirms gada šādu iesniegumu bijis daudz vairāk, proti, 171. Savukārt nedēļā pirms Covid-19 trauksmes laulības šķiršanas pieteikumu skaits bija 147, liecina tiesu dati no visiem Latvijas novadiem.

Datus par to, cik no šiem pieteikumiem novedīs pie reāla izšķiršanās fakta, Centrālā statistikas pārvalde sola publiskot 10. aprīlī.

Jāpiebilst, ka Latvijā šobrīd nav iespējams attālināti interneta vidē salaulāties, taču jau divus gadus ir iespējams laulību virtuāli šķirt.

Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Inguna Bobrovska portālam "Delfi" skaidro, ka pēc šķiršanās pieteikuma izvērtēšanas laika pāris var tikties notāra kabinetā arī attālināti videokonferences režīmā. "Tiešsaistē, ja abiem cilvēkiem ir e-paraksts, var veikt notariālās darbības, gan uzsākt šķiršanās procesu, gan saņemt laulības šķiršanas apliecību," teic notāre.

Savukārt Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora vietniece Vija Piziča sarunā ar portālu "Delfi" informēja, ka tik tiešām pēdējās nedēļas laikā krasi pieaugusi iedzīvotāju saziņa ar notāriem videokonferences režīmā.

Tas gan ietverot ne tik daudz laulības šķiršanas lietas, bet gan dažādu ar nekustamo īpašumu saistītu jautājumu risināšanu: pirkšanas-pārdošanas līgumu slēgšana, visa veida pilnvaras, testamentu kārtošana.

"Notārs visus uzņems virtuālajā kabinetā un noslēgs vajadzīgo līgumu," skaidro Piziča.

Kā noskaidroja "Delfi", arī ārkārtējās situācijas apstākļos Latvijā joprojām tiek slēgtas iepriekš pieteiktās laulības, taču pasākums notiek piecu personu sastāvā – laulājamie, divi liecinieki un dzimtsarakstu nodaļas laulātājs.

Ja, piemēram, Igaunijā mīlnieki var salaulāties pie notāra gan viņa kabinetā, gan tiešsaistē, izmaiņas normatīvajos aktos par iespēju reģistrēt laulību pie notāra Latvijā netika akceptētas, skaidro notāre Bobrovska.