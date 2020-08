Infografika: Ziedojumu līderi – GKR, 'Alternative' un JKP

No 1. janvāra līdz nedēļai pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām lielāko ziedojumu summu saņēma partija "Gods kalpot Rīgai" (GKR) – 74 621 eiro, tai seko partija "Alternative" ar 43 149 eiro un Jaunā konservatīvā partija (JKP) ar 24 300 eiro, liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) datu bāzē publiskotā informācija.

Portāls "Delfi"apkopojis datus par ziedotājiem visām partijām, kas kandidē Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, par laika posmu no 1. janvāra līdz 22. augustam.

Kopumā politiskajiem spēkiem, kas kandidē Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, šajā laika posmā saziedots nepilns pusmiljons eiro jeb 249 541 eiro.

Pagājušajā gadā, kad norisinājās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ziedojumi bija daudz dāsnāki. Piemēram, "Saskaņai" šogad saziedoti 10 733 eiro, taču gadu atpakaļ tā summa bija 169 674 eiro. "Attīstībai/Par!" šogad saziedotā summa ir 16 231 eiro, bet attiecīgajā periodā pērn – 74 385 eiro. Arī Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( NA VL-TB/LNNK) ziedotāji vairs nav tik dāsni, šogad partija saņēma no ziedotājiem 11 752 eiro, taču 2019. gadā līdzvērtīgā periodā politiskais spēks ziedojumos saņēma 82 964 eiro.

Jāmin, ka šogad stājās spēkā grozījumi partiju finansēšanas likumā. Līdz ar to – iepriekš minētās trīs partijas sāks saņemt lielāku finansējumu no valsts. Pērn "Saskaņa" no valsts saņēma 118 653 eiro, taču šogad summa ir 800 000 eiro. "Attīstībai/Par!" 2019. gadā saņēma 72 196 eiro, bet šogad – 586 964 eiro. Savukārt NA VL-TB/LNNK iepriekš saņēma 66 003 eiro, taču no 2020. gada šī summa ir 557 129 eiro.

Portāls "Delfi" apkopojis arī katra politiskā spēka lielākos ziedotājus. Dāsnākie ziedotāji bijuši partijai GKR – gan uzņēmējs Mihails Šuliks, gan uzņēmējs Germans Savickis partijai ziedojuši teju maksimālo atļauto summu – 8500 eiro.

Jāatgādina, ka fiziska persona vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā var ziedot summu, kas nepārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Latvijā minimālā alga šogad ir 430 eiro, līdz ar to maksimālā summa, kuru var ziedot fiziska persona, ir 8600 eiro. Savukārt biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto ziedojumu kopējais apmērs vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas, šogad – 21 500 eiro.

Jāatzīmē, ka šajā laika periodā ziedojumus vispār nav saņēmusi partija "Vienoti Latvijai". Iepriekš raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" saraksta "Vienoti Latvijai" deleģētie kandidāti skaidroja, ka nemaz neesot partijas "Vienoti Latvijai" pārstāvji, bet gan vienkārši izmantojot to, lai apietu likumā ietverto prasību, kas vēlēšanās ļauj piedalīties tikai partijām. Par "čaulas partiju" gan to nevarot saukt, tas esot "sociāls eksperiments".

Valsts drošības dienests (VVD) aicina, tuvojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, pamanot prettiesiskas vai aizdomīgas darbības saistībā ar vēlēšanām, ziņot par tām atbildīgajiem dienestiem.

VDD aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad par balsi kādas partijas vai deputāta kandidāta labā ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli un nemateriāli labumi vai citā veidā ietekmēta brīva izvēle. VDD aicina sniegt informāciju arī par gadījumiem, kad ir aizdomas par pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņa darbā, piemēram, apzināti nepareizu balsu saskaitīšanu par labu kādai partijai vai deputāta kandidātam. Informāciju par iespējamiem pārkāpumiem VDD var nodot, zvanot pa diennakts tālruni 67208964 vai rakstot dd@vdd.gov.lv.

Savukārt to, vai tiek ievērota priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība un aģitācijas materiālu izvietošanas noteikumi, uzraudzīs Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija. Līdz ar to gadījumā, ja iedzīvotāju rīcībā ir informācija par skrejlapām, kas tiek izplatītas vēlēšanu dienā, par laikus nenoņemtām priekšvēlēšanu reklāmām vai vēlētāju aģitēšanu pie iecirkņiem, jāvēršas Valsts policijā vai Rīgas pašvaldības policijā.

Savukārt informācija par priekšvēlēšanu aģitācijas un slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanas ierobežojumu neievērošanu jāziņo KNAB, zvanot pa tālruņa numuru 67356161 vai izmantojot mobilo lietotni "Ziņo KNAB".

KNAB atgādina, ka ceturtdien ir pēdējā diena, kad publiskajā telpā drīkst būt izvietoti maksas priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. KNAB aicina pievērst uzmanību aģitācijai iknedēļas avīzēs un žurnālos – ja izdevumos publicēta politiskā reklāma, tie piektdien un sestdien jāizņem no tirdzniecības.

Savukārt gadījumos, kad konstatēti iespējami priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpumi plašsaziņas līdzekļos, piemēram, slēpta priekšvēlēšanu aģitācija, jāsazinās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, zvanot pa tālruni 67221848 vai rakstot neplpadome@neplpadome.lv.