Iniciatīva par LKS darbības pārtraukšanu savāc nepieciešamos parakstus

Iniciatīva "Par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu savienības (LKS)", kas paredz šīs partijas darbības pārtraukšanu, platformā "Manabalss.lv" pārsniegusi 10 000 parakstu robežu un līdz ar to tiks iesniegta Saeimā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iniciatīvas iesniedzējs skaidro, ka vēlas "iedrošināt Latvijas likumdevēju radīt precedentu un iedibināt sistēmu acīmredzami pretvalstisku politisko un citu darbību apturēšanai Latvijā". Viņaprāt, tas būtu jāsāk ar LKS kā politiskās partijas darbības pārtraukšanu.

Iesniedzēja ieskatā, ar šo iniciatīvu savāktie paraksti būs "pamats un atbalsts Latvijai patiesi lojālajiem politiķiem, mūsu valsts patriotiem, veikt nepieciešamās darbības, lai rosinātu un panāktu LKS darbības pārtraukšanu".

Kā iepriekš informēja "Manabalss.lv" komanda, LKS pret iniciatīvas publicēšanu ir iebildusi, un tās līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs, atsaucoties uz Satversmi, mēģinājis argumentēt, kāpēc iniciatīvai "Par vienotu sabiedrību bez LKS" nav vietas platformā.

"Manabalss.lv" komanda LKS aicinājumiem nav piekritusi, jo "atsakās iekļauties LKS diktētā naratīvā". "Līdzīgi Latvijai vispār, arī "Manabalss.lv" jau ir bijusi gana toleranta pret LKS. (...) Tomēr pašreizējā situācijā un pārskatāmā nākotnē ielaisties diskusijā ar LKS par Satversmi, mūsuprāt, būtu ne vien bezjēdzīgi un pretproduktīvi, bet arī amorāli," uzsvērts platformas izplatītajā paziņojumā, "mūsu platforma ir vērā ņemama pilsoniskā vara, un (...) mēs neļausim ar šo varu manipulēt ārpus leģitīmas demokrātijas. Un ja kādam ir nieze to pamēģināt - ej bietēs!"

"LKS izteiktais un konsekventais atbalsts Kremļa naratīvam, kas līdz šim varēja tikt tolerēts, un arī "Manabalss.lv" ir to darījusi, līdz ar karu Ukrainā ir ne vien nepieņemams, bet pilnīgi leģitīmi uzskatāms arī par pretvalstisku. Par to tad arī iniciatīvā ir runa - tā aktualizē šo kā augstākajā politiskajā līmenī izvērtējamu jautājumu. Putinisms, tāpat kā jebkura radikāla ideoloģija, pirmām kārtām iznīcina savējos, ne tikai svešos. Tā ir politika, no kuras cieš krievi. Un tā ir politika, kura tagad īsteno arī genocīdu pret ukraiņiem. Tā ir politika, kura ir apsolījusi turpināt īstenot arī nākamos genocīdus. Šī politika turpina darboties tikai Kremļa elites labā, turklāt - pāri līķiem," vēstulē LKS raksta "manabalss.lv".

Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā partija vairākkārt mēģinājusi rīkot dažādas akcijas un piketus, taču tie nav tikuši saskaņoti vai tikuši aizliegti. Viens no šādiem partijas pasākumiem gan notika, un tajā politiskā spēka pārstāvji pie Rātsnama, lielākoties izsakoties krievu valodā, prasīja pārtraukt aizliegumu ķēdi.

"Delfi" jau rakstīja, ka Valsts drošības dienesta (VDD) redzeslokā LKS un tās pārstāvju aktivitātes, kas nav atbilstošas Latvijas nacionālās drošības interesēm, nonākušas vairākkārt. Martā dienests partijai izteica brīdinājumu, ka ir nepieļaujami izdarīt likumpārkāpumus, kas ir vērsti pret valsts drošību vai var tai kaitēt.

Šajā brīdinājumā paustos ieteikumus partija liekot lietā, portālam "Delfi" iepriekš pauda partijas pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs. Savukārt VDD gada pārskatus, kuros minēta partija, viņš lasot kā daiļliteratūru, kam nav nekāda sakara ar realitāti.

Pērn LKS sevi centusies pozicionēt kā centrālo un vienīgo politisko spēku, kas darbojas "tautiešu" tiesību un interešu aizstāvības jomā Latvijā un aktīvi sadarbojas ar Krievijas amatpersonām, rakstīts VDD gada pārskatā.

"Draudzību" ar Krievijai pietuvinātām personām VDD konstatēja vairākkārt. Piemēram, pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām partija sociālajos medijos pauda atbalstu Aleksandram Filejam, pret kuru uzsākta tiesvedība par PSRS veikto kara noziegumu pret Latviju un tās iedzīvotājiem iespējamu noliegšanu un publisku slavināšanu. 2020. gadā notika arī LKS aktīvistu organizētas akcijas par spiegošanu Krievijas labā notiesātā Oļega Buraka aizstāvībai.