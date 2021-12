Inovatīvs sensors un nozīmīgi pētījumi – LZA apbalvojusi 2021. gada sasniegumus zinātnē

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) konkursā par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021. gadā 11 darbus atzinusi par konkursa uzvarētājiem, bet vēl 11 darbi ar LZA Prezidija lēmumu apbalvoti ar LZA Atzinības rakstiem, portālu "Delfi" informēja akadēmijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad LZA konkursā tika iesniegt 42 darbi.

LZA prezidents Ivars Kalviņš atzinis, ka konkursā pieteikto pētījumu tēmu spektrs ir plašs – no fundamentāliem pētījumiem fizikas nozarē viedo materiālu jomā, vīrusu virsmas olbaltumvielu struktūrpētījumiem, kas atrodas uz robežas starp teorētisko un pielietojamo zinātni, līdz pat praktiskiem pielietojamās zinātnes sasniegumiem, kas dod iespēju ražot bionoārdāmus materiālus no atkritumiem, kuri varētu aizstāt plastmasas daudzās to pielietojuma jomās.

Kalviņš paudis, ka šogad īpaši sasniegumi vērojami humanitāro un sociālo zinātņu jomā – no jezuītu bibliotēkas materiālu izpētes un Latvijas arheologu snieguma apkopojuma rokasgrāmatā, līdz filosofiskam pētījumam par mūsu izpratni par meliem un patiesību, kas it īpaši svarīgi mūsdienu komplicētajā informatīvajā telpā".

Šogad LZA organizētais konkurss norit divdesmito gadu. Informācija par visu LZA rīkoto zinātnes sasniegumu konkursu rezultātiem atrodama šeit.