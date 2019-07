'Inteliģentie huligāni' – soctīklotāji nikni kritizē 'Ghetto Games' seksistiskos plakātus

Piesaucot profesionālisma un izpratnes trūkumu, soctīklotāji tviterī asi kritizējuši jauniešu vidū populārās kustības "Ghetto Games" Rīgā izvietotos plakātus, uz kuriem minēti šādi teksti: "Īsta sieviete nelaidīs izsalkušu vai nogribējušos vīrieti uz "Ghetto Games", "Stiprākais uzvarēs" un citi, kas attēloti ar vizuāliem, tostarp vardarbību atainojošiem zīmējumiem.

Rīgas pilsētas būvvaldē portālam "Delfi" trešdien, 3. jūlijā, norādīja, ka zīmējumi un saukļi nav definējami kā reklāma, līdz ar ko šādu zīmējumu izvietošana sporta pasākumu laikā atsevišķi ar pašvaldību nav jāsaskaņo.

Savukārt kustības līderis Raimonds Elbakjans sarunas laikā ar TV3 rupjā veidā uz konkrētu vietu licis doties sieviešu tiesību aisardzības centram "Marta". Jau ziņots, ka šī organizācija iepriekš asi nosodīja "Ghetto Games" pasākumu norises vietā izvietotos materiālus.

Tāpat arī "Centrs Marta" atgādina, ka "Ghetto Games" bija vieni no partneriem Labklājības ministrijas (LM) organizētajā kampaņā pret vardarbību "Vardarbībai patīk klusums". Centra jauniešu programmas vadītāja Marta Kanasta sarunā ar "Delfi" uzsver, ka jaunieši ir viegli ietekmējami un mēdz atdarināt to, ko viņi redz. Ir būtiski tas, ka plakāti ir izvietoti vidē, kur uzturas jaunieši un kur tiek veidots viņu priekšstats par to, kas ir pieņemami, bet kas nav.

Savukārt LM izteikusi nosodījumu organizācijai par vardarbības un dzimumu stereotipu veicināšanu, bet Tiesībsarga birojā portālam "Delfi" arī norāda, ka "Ghetto Games" pārkāpj likumus

Kauns un dusmas par #GhettoGames rīkotājiem un to sponsoriem. Kādā sabiedrībā dzīvojam ja publiski lietoti apsaukāšanas vārdi un sievieti pazemojoši tēli lietoti tik briesmīgai reklāmai? #GhettoGames derētu iemaksāt ½ ienākumus Centrs Marta par šādu zemisku lēmumu. — Baiba Rubesa (@rubesita) July 2, 2019









Jā, tas GG plakāts ir diezgan tizls, bet viņš SABIEDRĪBĀ IZRAISĪJIS LIELĀKU DISKUSIJU NEKĀ VISA 4MILJ SPĒKS PATEIKT NĒ KAMPAŅA KOPĀ HAHAHA — J Ā N I S 🖖🏻 K R Ī V Ē N S (@realKrivenchy) July 3, 2019









Skumji dzirdēt, ka Elbakjans iekuļas jaunā skandālā. Viņš tomēr ir manas otrās mīļākās dokumentālās filmas varonis. Runa, protams, par "Pārgājienu", ko uzņēma režisors Māris Martinsons.

1. vietā tomēr ir žurnālista Sandija Semjonova dokumentālā filma uz Jūlija Krūmiņa dz. dienu

— Sencis | Cehs.lv (@sencis_) July 3, 2019









Ja pieņemam, ka filmās, pasākumos u.t.t. kulmināciju, labāko pataupa beigām, tad tam jābūt kam episki grandiozam, kad inteliģentais huligāns Elbakjans beidzot atklās arī savu inteliģento pusi, jo līdz šim ir bijusi tikai huligāniskā. Nez, piemēram, izrēķinās līdz galam π vērtību. — Kurbads (@Kurbads1918) July 3, 2019









Novēlu "inteliģentajam huligānam" spēku cīņā pret melno PR! Esmu to teicis jau agrāk un no saviem vārdiem neatkāpjos: Raimondam Elbakjanam ir jānes Latvijas karogs nākamajās Olimpiskajās spēlēs. pic.twitter.com/oE9aNtxLbP — Dirsā Līdējs (@dirsalidejs) July 3, 2019









Protams, plakāti ir drausmīgi, bet vai tiešām GG komandā neatradās, neviens, neviens pats, absolūti neviens, not a single poor soul, kas sapulcē iepīkstētos, ka nu klau, varbūt šitā nav tā labākā doma? Pasākumā ar tādiem līdzekļiem vajadzētu būt varas līdzsvarošanas mehānismam. — Helmuts Caune (@HelmutsCaune) July 3, 2019









Uzskatu, ka ir Ghetto games ir visas tiesības plakātos izpaust savu izpratni par cilvēku attiecībām un sievietes lomu sabiedrībā. pic.twitter.com/wXygMGlvik — Gints Knoks (@Knoks) July 3, 2019









Nez vai Ghetto Games plakāti atbilst tradicionālajām un konservatīvajām vērtībām? — MJ (@uzhosnah) July 3, 2019

"Ghetto Games" pasākumos vienmēr strāvojusi inteliģence. Jo īpaši tad, kad pie mikrofona ticis Elbakjans. https://t.co/KswvpvYS3V — Agris Suveizda (@AgrisSuveizda) July 3, 2019

Kur gan palicis @dirsalidejs? Tik daudz lielisku notikumu - bezceRīgas tandēms Eiroparlamentā, Ghetto games ieguldījums mākslā, prezidenta inaugurācijas balles smalkumi - un neviena, kas tos patiesi novērtē. — Zane Ārmane (@vasarasraibumi) July 3, 2019

Šādu ierakstu pēc pārmetumiem par seksismi publicē "Ghetto games" dibinātājs. pic.twitter.com/vFSJFbxMZ1 — Agnija (@AAgnija) July 3, 2019

Sauc mani par "ghetto games" jo es tev tūlīt likšu mazgāt traukus — rosa diaz stan account 💜 (@jointdivision) July 3, 2019

Galīgi neatbalstu pārspīlētu politkorektumu, bet #GhettoGames kampaņa man liekas pretīga. Nesaprotu, kam jāienāk prātā, lai šis šķistu pieņemams veids kā sevi reklamēt. https://t.co/SOfrWLdrwv — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) July 2, 2019

Tiešām ir kauns par to, ka to dara liela kompānija, kura piedalās jauniešu "?talantu kopšanā¿" un Labklājības Ministrija vēl sadarbojas ar Ghetto Games.

Aicinu izmantot politisko spiedienu, lai boikotēt Ghetto Games un panākt sadarbības ptraukšanu ar @Lab_min. KAUNS.

— Aleksandrs (@Alexleanson) July 2, 2019

es domāju, ka Ghetto Games vajadzētu pārraudzīt savu darbinieku uzvedību uz subjektīvu kritiku un novērst reakcijas, ka publiski tiek aizvainota privātpersona — Aguccifox_Official (Fake Account💯) (@agnijagrigule) July 2, 2019

Ghetto games uzrunātu krietni lielāku jauniešu auditoriju, ja runātu ar jauniešiem viņu valodā - “Hei hei čomiņ, nāc kopā bumbot bumbiņ!” — Reinis Poznaks (@poznaks) July 2, 2019

Ghetto Games reklamē Grīziņkalna mīlas priesterienes. Sutenerisms: 165. pants. Līdz 8 gadiem ar mantas konfiskāciju😜 Ko var prasīt no cilvēka, kurš 32 gados ticis pie vidusskolas diploma! pic.twitter.com/rAvYHnBOM8 — Eriks (@Egriks) July 2, 2019



Tā ghetto games reklāma nav baigi izdevusies, ok, bet tieši tādus pašus "ziņojumus" jaunieši saņem no kādiem 60% populārās mūzikas. — Nadīna (@NadinaElekse) July 2, 2019

Katram ir tiesības taisīt idiotiskas un bezgaumīgas reklāmas, bet, manuprāt, tie Ghetto Games plakāti labi parāda Elbakjana un Co kultūras līmeni un prastumu. — Dainis Gžibovskis (@DGFelton) July 2, 2019

Tiem, kas aizstāv Ghetto Games klaji seksistiskos plakātus un aicina neaizskart pilsētvidē tik ļoti nepieciešamo "provokatīvo mākslu", iesaku tomēr sieviešu aizskarošos plakātus nomainīt pret šo sportisko, vienmēr aktuālo un dzimumneitrālo vēstījumu. Autors: Gints Gabrāns. pic.twitter.com/X3yMpBAUJ5 — Raivis Spalvēns (@Raivis_Spalvens) July 2, 2019

Cik labi, ka Asociācija Ģimene stingri iestājās par ģimenes vērtībām kuras paustas Ghetto Games saukļos. Kā tur bija? Dažas kuces vienmēr gatavas iespējām un vīrieti gribošu nevar laist no mājas ārā? Māciet šos tikumīgos domugraudus saviem bērniem, tēvi un mātes! https://t.co/sptCMPh97E — Una Bergmane (@UnaBergmane) July 3, 2019