Īpašā kampaņā skubina atbalstīt 'Rīgas Laiku'

Žurnāls "Rīgas Laiks" 1. decembrī sāks abonēšanas kampaņu "Lēni un nepareizi", piedāvājot esošajiem, kā arī jauniem lasītājiem maksu par abonēšanu noteikt pašiem, portālu "Delfi" informēja žurnāla izdevēji.

Sākotnējais abonēšanas maksas slieksnis būs 47 eiro gadā.

Iegādājoties žurnālu par lielāku summu, iegūtie līdzekļi tiks novirzīti žurnāla "Rīgas Laiks" pilnasinīgākai darbībai.

"Rīgas Laiks" tiek izdots reizi mēnesī kopš 1993. gada novembra. Žurnāls publicē rakstus, intervijas un rakstus par filozofiju, kultūru un dažādām tēmām, kuru izvēles pamatkritērijs ir tas, ka, pēc žurnāla veidotāju domām, tie ir interesanti.

Abonēšanas kampaņa ir turpinājums šovasar iesāktajai ziedojumu vākšanai, kas īpašu sabiedrības ievērību guva līdz ar 7. oktobrī notiekošo labdarības spēli Montija Paitona filozofu futbola tradīcijās. Ar ieejas biļetēm un izsolē iegūtajiem līdzekļiem tika saziedoti 7537 eiro.

"Pasaulē visam jānotiek lēni un nepareizi, lai cilvēks nekļūtu lepns," pēc filozofu futbola spēles sacīja žurnāla viens no izdevējiem Arnis Rītups, citējot Venedikta Jerofejeva episko poēmu "Maskava–Gailīši", kuru reiz iztulkoja otrs žurnāla izdevējs, tā galvenais redaktors Uldis Tīrons.

"Lēni un nepareizi" kampaņas laikā žurnāla abonentiem būs īpašs piedāvājums, proti, "MINT Light Living" īpaši iekārtotajā "showroom" jau šogad Ilmāra Šlāpina un profesionāla horeogrāfa vadībā būs iespējams apgūt lēnu un nepareizu deju soli, Svens Kuzmins un Guna Kalniņa piedāvās iemācīties rakstīt "Rīgas Laikam", Valdis Ābols mācīs tulkot, Daniela Zacmane dalīsies dzīves ziņā (ar filmu fragmentiem) par to, "Kā skatīties filmas un sasapņoties par dzīvi, kāda tā tev nebūs", bet Rvīns Varde un Lolita Tomsone dalīsies ar padomiem, kā izdzīvot dažādās situācijās.

Gan kursus, gan arī citus notikumus žurnāls "Rīgas Laiks" piedāvās arī turpmāk. Abonētājiem īpašie piedāvājumi un jaunumi tiks izziņoti pirmajiem.

Kopā ar abonementu būs iespēja iegādāties arī patiešām unikālu krūzi.

"MINT Light Living" "showroom" atrodas Rīgā, Skolas ielā 29. No decembra šajās telpās būs apskatāma "MINT Furniture" dizaina mēbeļu ekspozīcija un "Somu Mājas". Laikā līdz Ziemassvētkiem savās telpās "MINT Light Living" aicina atbalstīt "Rīgas Laiku"

Abonēt žurnālu iespējams mājaslapā www.rigaslaiks.lv vai Latvijas Pastā.

"Delfi" jau rakstīja, ka šā gada vasarā žurnāla "Rīgas Laiks" izdevējs, 1995. gadā Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētā SIA "Rīgas laiks" lūdza tiesisko aizsardzību. Septembrī šis process tika izbeigts, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu neatbalstīja Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums.

Šīs likuma normas pirmais punkts noteic, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu, bet otrais punkts paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to nenodrošināto kreditoru grupā atbalsta tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu.

Lēmums par lietas izbeigšanu tika pieņemts un stājās spēkā 3. septembrī.

Tikmēr paralēli tiesiskās aizsardzības procesam "Žurnāla Rīgas laiks atbalsta biedrība" uzsāka ziedojumu vākšanas kampaņu. Žurnāla izdevējs Arnis Rītups uz "Delfi" jautājumu, vai žurnāla finansiālās grūtības ir novērstas tolaik atbildēja, ka "viss ir lieliski", bet atteicās sniegt detalizētākus komentārus par ziedotāju aktivitāti vai saziedoto summu. Viņš gan atzina, ka ar Valsts ieņēmumu dienestu ir saskaņots nodokļu parāda atmaksas grafiks.

Savukārt žurnāla galvenais redaktors Uldis Tīrons portālam "Delfi" norādīja, ka iepriekš izskanējusī versija par žurnāla pāreju uz izdošanu retāk nekā reizi mēnesī, šobrīd vairs nav aktuāla.

Ziedojumu vākšana žurnāla atbalstam turpinājās un 7. oktobrī pulksten 21 Rīgas cirkā notika spēle "labākajās Montija Paitona filozofu futbola tradīcijās".

Pēc UR apkalpojošās firmas "Lursoft" datiem, 2018. gadā "Rīgas laiks" apgrozīja 173 378 eiro, bet gadu tas noslēdza ar 28 162 eiro zaudējumiem.

Pēc "Lursoft" datiem uzņēmumam 7. novembrī bijis 20 007 eiro nodokļu parāds. Jūnija izskaņā uzņēmumam bija 16 549 eiro nodokļu parāds.

Uzņēmums līdzīgās daļās pieder filozofiem Uldim Tīronam un Arnim Rītupam, kuri ir arī uzņēmuma valdē.

"Rīgas laiks" izdošanai un atsevišķām publikācijām tiek piešķirts arī Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts, piemēram, 2017. gadā tie bija 35 000 eiro, un arī 15 000 eiro žurnāla izdošanai krievu valodā.

Žurnāls sabiedrībā tiek uztverts kā žurnāls intelektuāļiem, tajā publicējas daudzi pazīstami filozofi, rakstnieki, teologi un citi.