Itālija uz Latviju nosūtīs vēl 120 karavīrus

Itālijas parlaments ir lēmis paplašināt savu bruņoto spēku kontingentu NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā, šā gada laikā uz Latviju nosūtot vēl 120 karavīrus, portāls "Delfi" uzzināja Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļā.

Līdz ar Itālijas parlamenta lēmumu, dienesta pienākumus NATO paplašinātās Latvijā klātbūtnes kaujas grupā pildīs aptuveni 370 Itālijas karavīri.

Par Itālijas kontingenta palielināšanu aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci (NA) informēja Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Kroseto.

Itālija ir viena no NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas dalībvalstīm, kuru vada Kanāda, un to šobrīd veido vairāk nekā 1700 karavīru no 11 valstīm – Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Ziemeļmaķedonijas. Dalībai kaujas grupā Itālija uz Latviju ir nosūtījusi mehanizēto kājnieku rotu ar bruņumašīnām.

NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību, demonstrējot alianses solidaritāti un apņēmību aizstāvēt aliansi pret jebkāda veida agresijas izpausmēm. Kaujas grupas dalībvalstu karavīri rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem.

Itālija arī regulāri piedalās NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā, kas ir pastāvīgs miera laika uzdevums ar mērķi nodrošināt alianses dalībvalstu suverēnās gaisa telpas integritāti.

"Sabiedroto spēku klātbūtne mūsu reģionā apliecina alianses kopējās drošības principu īstenošanu praksē. Latviju un Itāliju saista cieša sadarbība gan NATO, gan dalība starptautiskās misijās. Mēs augstu novērtējam Itālijas ieguldījumu Latvijas un visa Baltijas reģiona drošībā, un esam gatavi investēt papildus līdzekļus, lai, kā uzņemošā valsts, nodrošinātu sabiedroto karavīriem Latvijā vislabākos apstākļus un iespējas trenēt savietojamību un kaujas spējas," paudusi aizsardzības ministre.

10. jūlijā Mūrniece darba vizītē uzņēma Itālijas aizsardzības ministru Kroseto, ar kuru tikšanās laikā pārrunāja abu valstu sadarbību, Itālijas dalību NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā un tās ieguldījumu reģiona drošības stiprināšanā, kā arī ar NATO samitu Viļņā saistītos jautājumus.