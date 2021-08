IVP rekomendē trešo Covid-19 vakcīnas devu saņemt cilvēkiem ar novājinātu veselību

Pirmdien, 30. augustā, Imunizācijas valsts padome (IVP) pieņēma lēmumu rekomendēt papildus jeb balstvakcinācijas devu pret Covid-19 tām personām, kas pielīdzināmas slimības vai terapijas izraisītas augstas imūnsupresijas pacientiem, portālu "Delfi" informēja IVP.

Vienlaikus IVP uzsver, ka būtiskāk ir paplašināt vakcinācijas aptveri ar pirmo un otro devu, īpaši augsta riska grupās, kā arī atkārtoti aicina paplašināt to cilvēku skaitu, kuri pilnīgai imunitātes iegūšanai var saņemt tikai vienu vakcīnas devu.

Lai izvērtētu balstvakcinācijas nepieciešamību, IVP sēdes laikā tika izvērtēti pašreiz pieejamie zinātniskie fakti un pierādījumi, kā arī ņemti vērā iepriekš zināmie imunizācijas pamatprincipi.

Pacientiem ar slimības vai terapijas izraisītu augstu imūnsupresijas stāvokli iepriekš vakcinācijā pret Covid-19 saņemtās divas vakcīnas devas imūnas supresijas dēļ var nebūt izveidojušas optimālu imūno atbildi un iedarbību.

Tāpat šobrīd ir būtiski ņemt vērā pašreizējos epidemioloģiskos Covid-19 vīrusa izplatības apstākļus sabiedrībā, it īpaši Covid-19 vīrusa delta varianta izplatību, kuros šie pacienti inficēšanās gadījumā potenciāli ir pakļauti smagai Covid-19 gaitas attīstībai, hospitalizācijas riskam un slimības hronizācijai. Līdz ar to ir atbalstāma un šobrīd rekomendējama papildus vakcīnas pret Covid-19 devas saņemšana šai pacientu grupai, norādīja padomē.

Kā liecina pašreizējā zinātniskā informācija, balstvakcinācija veicama ar jebkuras tehnoloģijas Eiropā pret Covid-19 apstiprinātu vakcīnu, neatkarīgi no primārajai imunizācijai izmantotās vakcīnas pret Covid-19 tehnoloģijas.

Vakcinācija ar papildu devu rekomendējama, sākot ar 28. dienu pēc otrās devas saņemšanas ("Janssen" Covid-19 vakcīnai, sākot ar 28. dienu pēc pirmās (vienīgās) devas saņemšanas) vai vēlāk, izvērtējot imūnsupresijas pakāpi, kā arī nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatot ārstu konsīlijā, norādīja IVP.

Šobrīd IVP rīcībā nav zinātniski pamatotas informācijas, datu un pierādījumu par papildu jeb balstvakcinācijas nepieciešamību pārējām sabiedrības grupām, neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa. IVP seko līdzi jaunākajai pieejamajai zinātniskajai informācijai un rekomendācijām no starptautiskajām veselības organizācijām un zāļu regulatoriem, un, tiklīdz būs zinātniski pamatoti argumenti, IVP sniegs viedokli par nepieciešamību vakcinēt ar papildu devu kādu no sabiedrības grupām.

IVP atkārtoti norāda, ka būtu nepieciešams mainīt šī brīža regulējumu Latvijā un paredzēt, ka vienu vakcīnas devu, kā arī vakcinācijas sertifikātu cilvēks var saņemt neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis no pozitīva SARS CoV-2 saslimšanu apstiprinoša testa veikšanas. IVP atkārtoti uzsver un iebilst Veselības ministrijas (VM) noteiktajam regulējumam, ka vakcinācijas sertifikāts izsniedzams pēc vienas vakcīnas devas saņemšanas 180 dienu laikā, bet ne vēlāk.

Pamatojoties uz medicīnas, t.sk. infektoloģijas un imunoloģijas pamatprincipiem, kā arī šobrīd pieejamās zinātniskās literatūras datiem, pozitīvs SARS CoV-2 tests, nenorādot termiņu, un viena vakcīnas pret Covid-19 deva nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību ar personu, kura saņēmusi divas devas un kurai iepriekš nav bijusi saskare ar SARS CoV-2.

Šāds nosacījums, kas balstīts zinātnes un medicīnas prakses pierādījumos, šobrīd tiek rekomendēts arī Vācijā, Austrijā, Spānijā, Igaunijā, Islandē un vēl daudzās citās ES valstīs.

Kā norāda IVP, 180 dienu limits SARS CoV-2 PCR pozitīvam testam rada zinātniski nepamatotu un diskriminējošu situāciju, jo liedz iespēju saņemt tikai vienu Covid-19 vakcīnas devu tiem cilvēkiem, kuru SARS CoV-2 PCR tests bijis pozitīvs vairāk nekā pirms 180 dienām pirms plānotās vakcīnas saņemšanas brīža. Tas mazina arī pusaudžu motivāciju vakcinācijai pret Covid-19 un rada nepamatotu papildu risku nevēlamo reakciju attīstībai pēc vakcinācijas šo vakcīnu izteiktās reaktogenitātes dēļ.