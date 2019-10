Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība draud ar pedagogu protestu martā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome nolēma, ka pedagogu protests notiks nākamā gada martā, ja līdz tam nebūs garantijas pedagogu atalgojuma paaugstināšanai, sacīja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Iepriekš Vanaga sacīja, ka Padome lems par protestu akciju formu, tomēr arodbiedrības Padome par formu šodien nelēma, tomēr apstiprināja, ka gadījumā, ja martā nav skaidri finansējuma avoti un nauda pedagogu darba algas paaugstināšanas grafikam, tad tiks īstenotas protesta akcijas, par kuru formu Padome lems martā.

Arodbiedrības priekšsēdētāja atgādināja, ka finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) Ministru kabineta sēdē apliecināja gatavību martā atgriezties pie sarunas par pedagogu atalgojuma kāpinājumu un premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) vēstulē LIZDA arī norādīja par sarunu martā. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens (JV) arodbiedrībai teica, ka saruna par šo jautājumu notikšot martā.

"Tie ir vadošie politikas īstenotāji izglītības nozarē, kas to apliecinājuši, tomēr, ja mūs nesadzirdēs, tad notiks protesta akcijas," norādīja Vanaga.

Iepriekš Vanaga skaidroja, ka izpildvara un lēmējvara ir panākušas "pussolīti pretī", tāpēc protesta akcijas rīkot novembrī vai decembrī nebūtu pareizi.

LIZDA atgādina, ka pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiks paredz, ka no 2020.gada 1.janvāra pedagogu mēneša zemākā darba algas likme pieaugs no 710 līdz 750 eiro, bet 2020.gada septembrī paredzēts pieaugums no 750 līdz 790 eiro.

Tāpat Ministru kabinetam, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā jāparedz ikgadējs finansējuma pieaugums ne mazāks par 0,25% no iekšzemes kopprodukta augstākajai izglītībai un ne mazāks par 0,15% no iekšzemes kopprodukta zinātniskajai darbībai, norāda LIZDA.