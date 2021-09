IZM aicina arī paralimpiešus prēmēt par katru izcilu sasniegumu sportā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina noteikt, ka par izciliem sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs naudas balvu var piešķirt par katru no sasniegumiem, liecina IZM izskatīšanai valdības sēdē, 23. septembrī, iesniegtie dokumenti.

Ministru kabinets par izciliem sasniegumiem sportā ar naudas balvām var apbalvot Latvijas sportistus, viņu trenerus, sportistus apkalpojošos sporta darbiniekus, tai skaitā sporta ārstus, apkalpojošo personālu un attiecīgās sporta federācijas.

Attiecībā uz olimpiešiem līdzšinējā kārība bija šāda: gadījumā, ja sportistam individuālajos sporta veidos, komandu sporta spēļu nacionālajai izlasei vai komandu sporta spēļu valsts izlasei kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem varētu saņemt naudas balvu, prēmiju piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir tikai par vienu sasniegumu.

Līdz ar to neatkarīgi no izcīnīto sasniegumu skaita un neatkarīgi no sporta sacensībām, kurās attiecīgi sasniegumi izcīnīti, kalendārā gadā sportistam un valsts izlasei bija tiesības pretendēt uz naudas balvas saņemšanu tikai par vienu sasniegumu.

Pēcāk kārtību mainīja, jo ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos pirmo reizi Latvijas sportisti izcīnīja vairākus sasniegumus, par kuriem viņiem var tikt piešķirta naudas balva. Šobrīd naudas balvu olimpietiem un viņa komandai var piešķirt par katru no sasniegumiem.

Tokijas paralimpiskajās spēlēs, kas notika šovasar, izcilu sniegumu uzrādīja parolimpieši Diāna Dadzīte un Rihards Snikus, kuri izcīnīja divas medaļas. Dadzīte izcīnīja otro vietu diska mešanā un trešo vietu šķēpmešanā, savukārt Rihards Snikus – otro vietu paralimpiskajā iejādē un otro vietu brīvā stila disciplīnā.

Noteikumu projektā IZM arī norāda, ka situācija, kad viens sportists paralimpiskajās spēlēs izcīna vairākas medaļas, ir otrās spēles pēc kārtas, jo 2016. gada Paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro Dadzīte izcīnīja pirmo vietu šķēpa mešanā un trešo vietu diska mešanā.

Tāpēc IZM rosina noteikt, lai prēmēšanas kārtība būtu vienāda.