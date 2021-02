IZM: Klātienes mācības 1.- 4. klasēm neatsāka astoņas no 62 reģionu skolām

22 pašvaldībās, kuru kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs ir līdz 200 uz 100 000 iedzīvotāju, klātienes mācības 1.-4. klasēs neatsāka astoņas no 62 iespējamām skolām, aģentūra LETA noskaidroja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

IZM informēja, ka pirmdien klātienes mācības neatsāka Cesvaines vidusskolā, jo 34 no 93 sākumskolas skolēniem ir no blakus novadiem – Madonas, Gulbenes un Lubānas, kur saslimstība ar Covid-19 ir augstāka nekā Cesvaines novadā, un tajos nav droša epidemioloģiskā situācija.

Lai arī skola var izpildīt visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, sazinoties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), pieņemts lēmums mācības klātienē neatsāk. Trešdien Cesvaines vidusskolā notiks testēšana uz Covid-19.

Pēc IZM sacītā, skolā pieļauj iespēju, ka vismaz 1.-2. klases klātienes mācības varētu atsākt no 1. marta.

Krustpils pamatskolā mazākās klasītes klātienes mācības neatsāka, jo tā atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzglaes pamatskolā 1.-4. klases skolēni uz klātienes mācībām dosies no 1.marta. IZM informēja, ka Ķeguma pašvaldībā speciālisti un izglītības iestāžu vadītāji kā vienu no svarīgākajiem apstākļiem minēja faktu, ka Ķeguma komercnovirziena vidusskolu apmeklē skolēni no kaimiņu novadiem – Ogres un Lielvārdes, kā arī ir ievērojams pedagogu skaits, kuri dzīvo kaimiņu novados, un minētajās pašvaldībās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ievērojami pārsniedz 200. Tāpēc tika panākta vienošanās nesasteigt lēmuma pieņemšanu. IZM atzīmēja, ka skolas veic visus nepieciešamos epidemioloģiskos drošības pasākumus, tajā skaitā pieteikti darbinieki testēšanai.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā klātienes mācības sākumskolēniem neorganizēja. Skolas pamatojums bijis, ka, izvērtējot epidemioloģisko drošību un saslimstības dinamiku Pļaviņu novadā, labāk vispirms sagaidīs izglītības iestādes darbinieku testēšanas rezultātus, saslimstības gadījumu samazināšanos un kumulatīvā saslimšanas rādītāja stabilitāti.

Turklāt Pļaviņu novada ģimnāzijā strādā pedagogi, kuri brauc uz darbu no kaimiņu novadiem ar augstu 14 dienu kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem.

Skrīveru novadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 1.-4. klasei klātienes mācību atsākšana provizoriski atlika uz 1.martu. Pēc IZM sacītā, skolas pamatojums esot bijis tāds, ka 15 izglītojamie šajā vecumposmā un četri pedagogi ir no citām pašvaldībām, savukārt divi pedagogi ir Covid-19 pozitīvi un divi darbinieki karantīnā. Tāpat četru izglītojamo ģimenēs ir Covid-19 pozitīvi vecāki, bet 50% skolas pedagogu ir riska grupā.

IZM skaidroja, ka izglītības iestāde ir pieteikusi visiem darbiniekiem testēšanu, kas tiks nodrošināta 23. un 24. februārī.

Skrundas novada Nīkrāces pamatskolā klātienē mācības neorganizēja, pamatojot, ka sešgadīgo grupas audzēknes mammai ir pozitīvs Covid-19 tests. Tā kā daļa darbinieku ir kontaktpersonas, pirmdien pašvaldība organizēja ārkārtas domes sēde, kurā lemj par attālināta mācību procesa turpināšanu 1.-4. klasēs, kā arī pirmsskolas grupu slēgšanu līdz 2. martam.

Savukārt Vecumnieku novadā Bārbeles Zēnu privātā pamatskola "Saknes un spārni" pirmdien klātienes mācības mazajām klasītēm neatsāka, jo vairāki skolēni un skolotāji ir no dažādiem Latvijas novadiem.

Savukārt no 23. februāra, otrdienas, klātienes mācības sākumskolai atsāks Andrupes pamatskola, Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola. Skolas klātienes mācības neatsāka tehnisku iemeslu dēļ.

Kā skaidroja IZM, ministrijai ir zināms kopējais skolotāju skaits, kuri atbilst Covid-19 riska grupai vecumā virs 60 gadiem, taču neesot informācijas par skolotājiem, kuri vecuma vai hroniskas saslimstības dēļ turpina 1.-4. klasei mācības attālināti. IZM norādīja, ka tas ir katras epidemioloģiski drošās pašvaldību skolas kompetencē.

LETA jau ziņoja, ka pirmdien klātienes mācības 1.-4. klašu skolēniem var atsākt 22 pašvaldībās, kas atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem uzskatāmas par epidemioloģiski drošākām.

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem uz ceturtdienu, 18. februāri, darbu klātienē var atsākt 25 pašvaldību – Alsungas, Auces, Burtnieku, Cesvaines, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Ķeguma, Krustpils, Kuldīgas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Tērvetes, Vecumnieku un Vecpiebalgas novadu – skolas.