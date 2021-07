IZM piešķirti 163 900 eiro studiju un studējošo kredītu nodrošināšanai

Otrdien, 6. jūlijā, valdība Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) piešķīra 163 900 eiro, lai varētu nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai.

Šis papildu finansējums ir nepieciešams, jo šogad paredzams lielāks pieprasījums pēc studiju un studējošo kredīta, turklāt dažās mācību iestādēs arī ir palielināta studiju maksa.

"Latvijas Universitāte (LU) ir informējusi par studiju maksas pieaugumu vidēji par 7%, un LU ir augstākās izglītības iestāde, kurā studējošie kredītlīgumus slēdz visvairāk. Līdz ar to ministrijas virzītais papildus finansējums 2021. gada rudens semestrim nodrošinās augstākās izglītības pieejamību, ņemot vērā arī ieilgušās ārkārtas situācijas un pandēmijas sekas," preses paziņojumā medijiem raksta IZM komunikācijas nodaļa.

Ministrija 2020. gadā ieviesa jauno kreditēšanas modeli, atceļot prasību pēc otrā galvotāja, kas bieži vien bija šķērslis kredīta saņemšanai. Šobrīd ir nepieciešams tikai viens galvojums, ko sniedz valsts attīstības finanšu institūcija "Altum" portfeļgarantijas veidā. Līdz ar to kredītu pieejamība vairs nav atkarīga no studējošā ģimenes finansiālā statusa un vecāku spējas sniegt galvojumu.

Tāpat jaunais studiju un studentu kreditēšanas modelis ir izdevīgāks nekā iepriekšējos gados piemērotais kreditēšanas risinājums, jo paredz, ka par katru valsts galvoto vienu eiro banka kredītos studentiem izsniedz vismaz četrus eiro no saviem līdzekļiem, kas pamatā nonāk izglītības sistēmā kā mācību maksa augstskolām par studijām.

Pērn rudenī pieprasījums pēc valsts garantētiem studiju un studējošo kredītiem būtiski pārsniedza iepriekšējo gadu tendences un plānoto pieaugumu, ziņo IZM. To veicināja gan studiju kredītu pieejamība, gan Covid-19 izraisītā ārkārtas situācija un izmaiņas darba tirgū, jo studējošiem samazinājās darba iespējas un līdz ar to iespējas pašiem segt studiju maksu un dzīvošanas izmaksas. Arī daudzu studējošo vecākiem samazinājās ienākumi, samazinot iespējas atbalstīt savu bērnu studijas.

Jau ziņots, ka Latvijas Studentu apvienība (LSA) vairākkārt publiski aicināja rast iespēju šo finansējumu piešķirt. Pretējā gadījumā aptuveni 500 studenti, iespējams, nevarētu iegūt augstāko izglītību. LSA jauno kreditēšanas modeli vērtē atzinīgi.

Tāpat "Delfi" jau rakstīja, ka IZM plāno līdz jaunajam mācību gadam izveidot jaunu stipendiju fondu, kas 10 mēnešus gadā studentiem no daudzbērnu ģimenēm sniegtu finansiālu palīdzību 160 eiro apmērā.

Pašlaik ministrija izstrādā normatīvo regulējumu par stipendiju fondu studējošiem no daudzbērnu ģimenēm. "Taču ņemot vērā to, ka stipendijas nevar pilnībā segt studiju maksu, valsts garantētie kredīti ir viens no kompleksa risinājumiem augstākās izglītības pieejamībai, tai skaitā jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm," ziņoja IZM pārstāvji.