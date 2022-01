Izredzes pārdzīvot omikronu ir atkarīgas no sabiedrības, nevis valdības, uzsver Fūrmanis

Nevis no valdības, bet vairāk no sabiedrības ir atkarīgs tas, kā pārdzīvosim Covid-19 jaunā paveida omikrona uzliesmojumu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja anesteziologs, reanimatologs Roberts Fūrmanis.

Valdības lēmumu ap jaungadu mīkstināt atsevišķus Covid-19 ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu Fūrmanis novērtēja kā "diezgan savdabīgu gājienu" un piebilda, ka kopumā valdības lēmumi pēdējos divus gadus cīņā ar pandēmiju ir bijuši ļoti neskaidri.

Tomēr patlaban Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus Fūrmanis raksturoja kā gana labus. Par nepieciešamību pašreizējos ierobežojumus pagarināt vai noteikt jaunus būtu jālemj, vērtējot saslimstības dinamiku, smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaitu stacionāros un vakcinācijas aptveri, uzskata ārsts. Viņš uzsvēra, kā ārkārtējā situācija ir tikai formalitāte, kas pati par sevi neparedz nekādus ierobežojumus.

Fūrmanis vairakkārt uzsvēra, ka dati par omikronu patlaban ir nepietiekami un nekur pasaulē šis vīrusa paveids vēl nav smalki izpētīts, tāpēc arī precīzi prognozēt situācijas attīstību ir neiespējami. Katrā ziņā ļoti daudz kas būšot atkarīgs no tā, cik adekvāti šajā situācijā izturēsies pati sabiedrība, tai skaitā, cik aktīvi balstvakcīnas pret Covid-19 saņems seniori un riska grupās esošie iedzīvotāji.

"Tas, [kā izdosies pārdzīvot pandēmiju un omikrona uzliesmojumu], ir atkarīgs no mums pašiem. Tas ir atkarīgs tieši no sabiedrības - cik tā atbildīgi izturēties, nevis no valdības," uzsvēra Fūrmanis.