Uzņēmumu reģistra (UR) Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā šā gada oktobra beigās reģistrēta jauna baznīca – Latvijas pareizticīgā autonomā baznīca Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijā. Maskavaspatriarhāta garīgā pārraudzībā esošā līdz šim vienīgā "oficiāli pareizticīgā" baznīca – Latvijas Pareizticīgā baznīca (LPB) – šonedēļ izplatījusi paziņojumu medijiem, norādot, ka konkurējošo organizāciju dibinājis no LPB jau 1997. gadā izslēgtais mūks Viktors Kontuzorovs, tāpēc LPB norobežojas no viņa dibinātās baznīcas.

"Delfi" jau rakstīja, ka pērnā gada aprīļa beigās Satversmes tiesa (ST) pieņēma spriedumu strīdā par Reliģisko organizāciju likuma normām, kas noteica ierobežojumus jaunas reliģiskas savienības jeb baznīcas veidošanai Latvijā, kā arī noteica, ka vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu baznīcu.

ST par Satversmei neatbilstošām atzina vairākas šī likuma normas. Pieteikumu ST iesniedza Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments, kura tiesvedībā bija Latvijas Pareizticīgās autonomās baznīcas (LPAB) strīds ar valsti par atteikšanos šo organizāciju reģistrēt. ST atzina normas, kas paredzēja liegumu Latvijā reģistrēt vairākas baznīcas vienas konfesijas ietvaros, par neatbilstošām Satversmei.

Latvijas pareizticīgā baznīca norobežojas

LPB preses sekretāre Oksana Dementjeva šonedēļ izplatījusi paziņojumu medijiem, norādot, ka LPB sinode skaidro situāciju, kas veidojusies līdz ar Latvijas pareizticīgās autonomās baznīcas Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijā reģistrāciju 24. oktobrī.

No paziņojumā minētā secināms, ka šīs jaunreģistrētās reliģiskās organizācijas vadītājs ir Viktors Kontuzorovs. Viņu LPB Maskavas patriarhāta koncils 1997. gadā izslēdza no LPB. "Šo izslēgšanu (atšķiršanu) atzinusi visa pareizticīgā pasaule. Kopš tā brīža un līdz pat šai dienai Kontuzorovs nav uzskatāms par pareizticīgo un viņam nav nekādas saistības ar Svēto Pareizticību," norādījusi LPB sinode.

"Šobrīd situācija ir šāda: Latvijā ir reģistrēta mūsu LPB, taču pēc Kontuzorova iniciatīvas ir tikusi reģistrēta vēl viena jauna reliģiskā organizācija – „Latvijas pareizticīgā autonomā baznīca Konstantinopoles Patriarhāta jurisdikcijā". Tās ir divas savstarpēji nesaistītas juridiskās personas. Jaunajai reģistrācijai nav absolūti nekādas saistības ar LPB Maskavas patriarhātā, un tā nekādi neietekmē mūsu Baznīcas stāvokli un tās nosaukumu," norādījusi LPB.