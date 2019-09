Izsludinās konkursu uz NEPLP locekļa vietu; Ķezberes atlaišanai gatavo pamatojumu

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ceturtdien nolēma izsludināt pieteikšanos uz brīvo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa amatu.

Pretendentiem būs jāpiesakās 30 dienu laikā un komisija plāno rūpīgi izvērtēt, kam uzticēt šo amatu, portālam "Delfi" sacīja komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV).

Viena brīva vieta NEPLP ir kopš brīža, kad aprīlī par atkāpšanos no amata paziņoja padomes locekle Gunta Līdaka, kuru Saeima atbrīvoja 2. maijā.

Konkursā var pieteikties jebkurš Latvijas pilsonis, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām, skaidroja Kaimiņš piebilstot, ka "mēs komisijā šos cilvēkus kārtīgi iztaujāsim gan par profesionāliem jautājumiem, gan par pagātni. Būs ļoti labs kastings".

Kandidātus var pieteikt līdz 14.oktobrim, portālu "Delfi" informēja Saeimas Preses dienests.

Paralēli jauna NEPLP locekļa meklēšanai "ir aktualizēts" pašreizējās padomes priekšsēdētājas Daces Ķezberes atbrīvošanas no amata jautājums, sacīja Kaimiņš. "Manuprāt, šajā gadījumā visi striķi ir trūkuši," par Ķezberes atbilstību amatam sacīja Kaimiņš uzsverot, ka "Ķezberes kundze neveic savus pienākumus profesionāli un nav gana atbildīga savā amatā".

Par NEPLP locekļa atbrīvošanu lemj Saeima, bet pirms tam šo jautājumu izvērtē Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Kaimiņš patlaban gatavojot pamatojumu viņas atbrīvošanai no amata.

No komisijas sēdē izskanējušā un Kaimiņa teiktā noprotams, ka, ja konkursa norises laikā Ķezbere tiktu atbrīvota no amata, tad no pretendentu vidus varētu izvēlēties divus kandidātus padomes locekļu amatiem. "Mums ir arī tiesības, kā mums izskaidroja Saeimas Juridiskais birojs, ka mēs varam ņemt ne tikai vienu, bet arī otru labāko kandidātu," portālam "Delfi" skaidroja Kaimiņš.

Saskaņā ar likumu par NEPLP locekļa kandidātu var izvirzīt Latvijas pilsoni, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, kam ir augstākā izglītība, vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, laba reputācija un kas atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Padomes loceklis nedrīkst būt politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona; elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks; sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

Darbs padomē ir padomes locekļa pamatdarbs. Uz padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

Jau ziņots, ka Ķezbere vasarā pieļāva varbūtību, ka rudenī atkāpsies no amata, un lēmumu solīja paziņot septembra sākumā. Tomēr septembrī viņa atzina, ka tagad nevar atļauties atkāpties no amata, jo tas apgrūtinātu padomes darbu.

Pēc šī Ķezberes paziņojuma Kaimiņš pauda viedokli, ka ir nolēmis rosināt viņas atstādināšanu.