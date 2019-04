Izsludināts konkurss uz Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu

Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu, liecina "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija.

No pretendentiem tiek prasīta nevainojama reputācija atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vēlams vadībzinātnē, jurisprudencē, ekonomikā vai inženierzinātnēs.

Tāpat pretendentam jābūt vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 150 padotajiem darbiniekiem, kā arī vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā.

Pretendentam jābūt izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu, kā arī angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

No pretendentiem tiek sagaidītas teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes un sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Izsludinātajā konkursā norādīts, ka darbs Satiksmes ministrijas valsts sekretāram būs atbildīgs un sarežģīts darbu, un tam raksturīgs plašs mērogs un liels darba apjoms.

Solītais atalgojums ir 2441 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī bonusu sistēma atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem. Proti, piemaksa līdz 40% no mēnešalgas.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāiesniedz un jāprezentē arī savs redzējums par transporta nozares vidēja un ilgtermiņa prioritātēm un attīstību.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Pretendentiem pieteikumus jāiesniedz līdz 16. maijam.

Jau ziņots, ka pēc amata zaudēšanas Ventspils brīvostas valdē pēc abpusējas vienošanās amatu pameta Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, Ozoliņš amatu pameta pēc tam, kad ievērojami samazinājās viņa atalgojuma līmenis.

Jau vēstīts, ka neilgi pēc stāšanās amatā Linkaits atsauca Ozoliņu no Ventspils ostas valdes locekļa amata. Informācija ostas mājaslapā liecina, ka, piemēram, par janvāri Ozoliņa alga valdē bija 2749,07 eiro.

Ozoliņš SM valsts sekretāra amatā ir kopš 2013. gada. No 2016.gada līdz šī gada februārim viņš bija arī Ventspils brīvostas valdes loceklis, bet no 2013. gada marta līdz 2014.gada decembrim un no 2016. gada marta līdz šī gada februārim Ventspils brīvostas valdes loceklis, bet no 2014. gada decembra līdz 2016. gada martam Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Iepriekš no 2012. gada marta līdz 2013. gada martam Ozoliņš bijis arī AS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" valdes loceklis. Savukārt no 2011. gada decembra līdz 2013. gada jūnijam satiksmes ministra padomnieks.