Pērnajos Ziemassvētkos sešgadīgais puisēns vairs nestaigāja, nerunāja, bet ģimenes kopīgajās fotogrāfijās joprojām silti smaidīja. "Tobrīd patiešām cerēju, ka viss būs labi," atceras zēna mamma Vita. Šogad svētku laika fotogrāfijās Deivida vairs nav. Lai cik smags gads bijis ģimenei, dzīve Latgales laukos turpinās: tētis un mamma dodas uz dežūrām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, mazais brālis aug, bet stallī bubina desmit zirdziņi.

"Delfi" gan pērn, gan šogad rakstīja par unikālu gadījumu: ļoti retu masalu komplikāciju – subakūtu sklerozējošu panencefalītu, ar ko Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mediķi nebija saskārušies kopš 1986. gada. Pasaulē nav izdevies atrast zāles, kas spētu saslimušajiem palīdzēt, un arī sešgadīgā Deivida dzīvību mediķiem izglābt neizdevās.

Deivida mamma Vita un tētis Kristaps Zuši ir no Latgales, viņi dzīvo Rugāju novada "Anengofā". Vietējie zina gan šo ģimeni, gan viņu nelaimi – laukos nekas nav noslēpjams. Kad Latvijas Sarkanā krusta Balvu komiteja šopavasar martā aicināja ziedot līdzekļu speciāla autokrēsliņa iegādei gulošajam Deividam, cilvēku atsaucība bija liela. "Pat sveši cilvēki atdeva savu pensiju," atceras Vita. Diemžēl autokrēsliņa atgādāšana uz Latviju ieilga, savukārt zēna stāvoklis pasliktinājās tik strauji, ka par ziedojumiem sagādāto krēsliņu viņš ne reizi neizmantoja, un Sarkanais krusts to paņēma atpakaļ. "Zinu, ka cilvēki bija nesapratnē: kā – mēs taču to ziedojām Deividam," atceras Vita. Viņa ļoti cer, ka krēsliņš noder kādam citam bērnam.