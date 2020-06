Izvairoties no sadursmes ar dzīvnieku, autovadītājs nāvējoši notriec velosipēdistu

Izvairoties no sadursmes ar dzīvnieku, autovadītājs Olaines novadā nāvējoši notriecis velosipēdistu, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Priedīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa stāstīja, ka šodien ap plkst. 10 tika saņemts izsaukums Olaines novada Stūnīšos, kur noticis ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā gājis bojā cilvēks.

Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas "Škoda" vadītājs braucis pa ceļu, uz kura izskrējis dzīvnieks. Lai izvairītos no sadursmes, autovadītājs nobraucis no ceļa un, nespējot atgūt kontroli pār transportlīdzekli, uzbrauca velosipēdistam, kas no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.

Negadījumā cietis arī automašīnas šoferis.

Valsts policija vēl turpina skaidrot notikušā apstākļus.

Šajā nedēļas nogalē dzīvību uz Latvijas ceļiem zaudējuši jau seši cilvēki.