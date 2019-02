Izvēlēti pērn labākie pastnieki un pasta nodaļu operatori

VAS "Latvijas Pasts" (LP) konkursā "Mans Pastnieks 2018" noskaidroti klientu vērtējumā atsaucīgākie, komunikablākie un laipnākie uzņēmuma pastnieki un pasta nodaļu operatori katrā Latvijas reģionā, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Lieni Cimbaļuku no Kārsavas novada Mērdzenes pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Skaidrīti Klismeti no Talsu novada Sabilespasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Tamāru Ļeonovu no Raunas pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Aelitu Ikvilu no Jelgavas novada Nākotnes pasta nodaļas, savukārt Rīgas reģionā – Ilzi Kužumu no Rīgas 6. pasta nodaļas.

Savukārt labākā pasta nodaļas operatore klientu vērtējumā Latgales reģionā ir Marija Čerņavska no Rēzeknes 4. pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Gita Ziemele no Aizputes novada Cīravas pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Iveta Ozdoba no Madonas 1. pasta nodaļas, Zemgales reģionā Svetlana Štrobindere no Vecumnieku novada Skaistkalnes pasta nodaļas, bet Rīgas reģionā – Olga Fedoruka no Olaines novada Jaunolaines pasta nodaļas.

LP norāda, ka kopumā kādai no nominācijām bija izvirzīti 1686 pastnieki vai pasta operatori, par kuriem saņemtas 8556 iedzīvotāju anketas. Anketās izceltas gan darbinieku profesionālās spējas, gan arī cilvēciskās īpašības.

Darbinieku skaita ziņā LP ir piektais lielākais uzņēmums Latvijā, kurā kopumā strādā nepilni 4000 darbinieku. Vislielāko darbinieku grupu – aptuveni 3000 strādājošo – veido pastnieki un pasta nodaļu darbinieki, kas ir uzņēmuma lielākais aktīvs – pateicoties viņiem, ik dienas tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju saņem sūtījumus pat vistālākajā valsts teritorijā.

Iedzīvotāji anketās novērtējuši gan pasta darbinieku profesionālās īpašības – atbildību pret veicamo darbu, komunikācijas prasmes, laipnību, precizitāti un zināšanas, – gan īpaši izcēluši arī cilvēciskās īpašības, jo nereti tieši lauku reģionu viensētās pastnieks ir būtiskākā vai pat vienīgā saikne ar ārpasauli.

LP jau astoto reizi aicināja iedzīvotājus novērtēt katra reģiona labāko pastnieku un pasta nodaļas operatoru, izceļot viņa profesionālās spējas, kā arī pasakot paldies par labo darbu.