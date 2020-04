Izvēlēts tehnoloģiskā risinājuma izstrādātājs e-Saeimai

Lai nodrošinātu parlamenta darba nepārtrauktību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un sniegtu iespēju Saeimas sēdes noturēt attālināti, deputātiem uzturoties ārpus parlamenta telpām, pēc plaša pretendentu loka piedāvājumu izpētes izvēlēts Saeimas attālinātas sēdes norises nodrošināšanas risinājuma (e-Saeima) izstrādātājs, portāls "Delfi" uzzināja Saeimas Preses dienestā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Parlamenta darbam un specifiskajām procedūrām īpaši pielāgotu tehnoloģisko risinājumu izstrādās uzņēmums I SIA, kas tirgū plašāk pazīstams kā "Possible Security". Šis piedāvājums atlases procesā no 12 pretendentiem izvēlēts kā prasībām un kritērijiem atbilstošākais.

Jaunais risinājums, ko paredzēts piegādāt septiņu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas , nodrošinās deputātiem ērti lietojamu e-rīku ar balsošanas, kā arī videokonferences iespēju. Deputātu "darba vieta" – saskarne – būs intuitīva, simulējot esošās deputātu darba vietas Saeimas Sēžu zālē, un deputāti parlamenta sēdei varēs pieslēgties no jebkura datora ar interneta pieslēgumu, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.

Lai gan attiecībā uz Saeimas attālinātas sēdes nodrošināšanai nepieciešamajām iegādēm nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, sniegt savu piedāvājumu e-Saeimas izstrādei tika aicināts plašs pretendentu loks. Procesā uzrunāti gan vadošie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi, gan nozares asociācijas – Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija "Startin.lv".

Ņemot vērā Satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktos principus, kā arī apzinoties, ka īsā laika periodā nav iespējams izstrādāt pilnvērtīgu risinājumu, kas nodrošinātu visu paredzēto Saeimas sēdes procedūru realizāciju attālinātā režīmā, tika izstrādāta tehniskā specifikācija, kurā tika noteiktas divas obligātas pamatprasības attālinātas Saeimas sēdes norises nodrošināšanai. Pirmkārt, jaunajam risinājumam jānodrošina attālināta videodiskusijas iespēja ar diskusiju pārvaldības rīku vismaz 130 dalībniekiem. Otrkārt, jānodrošina iespēja balsot par Saeimas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, paredzot autentifikāciju ar drošu e-rīku.

Lai izpētes procesā nodrošinātu atklātību, brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, pretendentus vērtēja īpaši izveidota komisija, kurā bija pārstāvēti Saeimas Administrācijas speciālisti, kuri ikdienā nodrošina Saeimas sēdes norisi, kā arī ekspertu statusā Saeimas Prezidija locekļi, Saeimas Juridiskā biroja un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvji. Izvērtējot piedāvājumus, ņemti vērā šādi kritēriji – izstrādes un piegādes ātrums, drošība, izmaksas un lietojamības atbilstība Saeimas vajadzībām.

E-Saeimas nodrošināšanai piedāvātie risinājumi bija atšķirīgi. Daļa pretendentu izteica gatavību pielāgot parlamenta vajadzībām kādu no praksē jau lietotajiem balsošanas rīkiem, savukārt citi piedāvāja izstrādāt jaunus. Risinājumi atšķīrās arī no drošības viedokļa. Tāpat dažāda bija iesniedzēju izpratne par Saeimas darbības specifiku un sagatavoto piedāvājumu kvalitāte, sākot no ļoti vispārīgiem, līdz pat detalizēti izstrādātiem prototipiem, demonstrējot izpratni par Saeimas kārtības rullī noteiktajām procedūrām.

Iesniegto piedāvājumu izmaksas bija amplitūdā no 32 428 līdz 163 541 eiro, skaitot gan risinājumu ieviešanas, gan uzturēšanas izmaksas sešiem mēnešiem. Par piemērotāko un kritērijiem visvairāk atbilstošu e-Saeimas tehnoloģiskā risinājuma piedāvājumu atzīts uzņēmuma I SIA izstrādātais, kura ieviešanas izmaksas plānotas 34 122 eiro, bet uzturēšanas izmaksas sešos mēnešos – 25 108 eiro.

Ja ārkārtējās situācijas vajadzībām izstrādātais e-Saeimas tehnoloģiskais risinājums pierādīs sevi un ļaus kvalitatīvi nodrošināt parlamenta darbu, pastāv iespēja to, attiecīgi pilnveidojot, izmantot Saeimas sēžu norisei ikdienas režīmā, deputātiem strādājot arī uz vietas Saeimā, norādīja Saeimas Preses dienestā.

Pēc "Lursoft" datu bāzē pieejamās informācijas I SIA reģistrēta pērnā gada septembrī. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks un valdes loceklis ir 1986. gadā dzimušais Kirils Solovjovs.