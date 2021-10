Jāgatavojas mājsēdei — ko nolēma KVP. Video tiešraide

Pēc septiņu stundu ilgas krīzes vadības padomes (KVP) sēdes Ministru kabinets konceptuāli vienojies par krietni stingrākiem ierobežojumiem, lai apturēto nekontrolēto Covid-19 izplatību valstī, tostarp mājsēdi līdz novembra vidum. Preses konferencei, kurā jaunie ierobežojumi tiek skaidroti iespējams sekot līdzi portālā "Delfi".

Ar pieņemtajiem ierobežojumiem, par kuriem trešdien lems MK var iepazīties šeit.

Preses konferencē piedalās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).

Jāpiebilst, ka KVP lemtais vēl tiks apspriests Ministru kabineta sēdē, kur pirmdien lemtais vēl var tikt grozīts.

Dienas laikā veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) paziņoja, ka KVP rosinās noteikt valstī stingrus drošības pasākumus, kuri nekavējoties samazina kontaktu skaitu sabiedrībā par vismaz 40%.

Pavļuts rosinās ieviest drošības pasākumu kopumu ārkārtējās situācijas ietvaros, pamatojoties uz tā dēvēto "D+ konceptu", kas pēc ministrijas iniciatīvas tika izstrādāts Krīzes vadības padomes sekretariātā jau šā gada martā Alfa vīrusa uzliesmojuma gadījumam.

"Sabiedrībai ir jāsakopo visi spēki un uz brīdi jāapstājas, lai apstādinātu vīrusu. Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir būtiski vairot savstarpējo solidaritāti, atbildību un pasargāt mūsu medicīnas sistēmu no sabrukšanas un sabiedrību no novēršamām nāvēm. Esam kraujas malā - aicinu cilvēkus uz izpratni un mobilizāciju vienotai rīcībai. Zinu, ka mēs to spējam," sacīja veselības ministrs.

"Vakcinācijai ir jānotiek cauru diennakti, teju 24x7 režīmā. Tikmēr jaunos drošības pasākumus ir jānosaka nekavējoties, lai tie stātos spēkā jau trešdien. Katra diena ir no svara. Pēc trīs līdz četru nedēļu stingrajiem pasākumiem sabiedrība, sākot ar vakcinētajiem, varēs atgriezties līdzšinējā režīmā un divu mēnešu laikā — pie normālas dzīves," pauda Pavļuts.

Jau vēstīts, ka Latvija šobrīd ieņem pirmo vietu pasaulē pēc Covid-19 izplatības ātruma.