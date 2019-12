Jakrins reputācijas riska dēļ izslēgts no RS amata konkursa, ziņo LTV

Reputācijas risku dēļ no pašvaldības SIA "Rīgas satiksmes" valdes konkursa izslēgti arī divi tās pagaidu locekļi – Elīna Epalte-Drulle un Emīls Jakrins, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Raidījumam zināms, ka Epalte-Drulle šogad izraisījusi korupcijas apkarotāju interesi - gan viņas "Rīgas satiksmes" darba kabinetā, gan dzīvesvietā veiktas procesuālas darbības. Viņa raidījumam uzsvēra, ka kriminālprocesos nekāda statusa viņai nav, bet procesuālās darbības komentēt viņa nav tiesīga.

Savukārt Jakrins neuzskata, ka viņam būtu kaut mazākie reputācijas riski. Viņam arī neesot informācijas par konkursa komisijas lēmumiem un viņš joprojām sevi uzskata par labu pretendentu šim amatam.

Tikmēr, kā zināms "de facto", starp aktuālajiem pretendentiem ir tagadējais "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes loceklis Armands Krūze, šogad "Rīgas satiksmes" un "Rīgas kartes" valdēs pastrādājušais Jānis Meirāns, bijušais satiksmes ministrs Anrijs Matīss, kurš martā atkāpās no "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes vadīšanas, skaidrojot, ka nesaņēma Rīgas domes vadības atbalstu pārmaiņām, kā arī Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu pildītāja Džineta Innusa.

Raidījums arī atgādina, ka jaunais Rīgas vicemērs Druvis Kleins atlaida valdes atlases nominācijas komisijā esošos "Rīgas satiksmes" padomes locekļus - Normundu Narvaišu, Aināru Ozolu un Andreju Pančenko.

Narvaišs uzskata, ka padomes locekļi atlaisti tieši valdes konkursa pirmās kārtas atlases dēļ. Viņš nenoliedz, ka komisija no tālākās dalības bija izslēgusi gan Jakrinu, gan Epalti-Drulli. Kopumā līdz pat 20 cilvēkiem tika izslēgti reputācijas problēmu dēļ.

"Viens no riska faktoriem bija dalība iepriekšējās valdēs, it sevišķi tajās, pret kurām ir celtas kaut kādas prasības, apsūdzības vai kriminālprocesi, un arī skatījāmies to, kas ir publiski pieejamajā telpā. Šeit vairāk bija atlases kompānijas darbs. Viņi skatījās visu informāciju, kas ir publiski pieejamajā telpā, to starpā arī jūsu raidījumā "de facto" iepriekšējās ziņas par dažādām aizdomīgām darbībām," stāstīja Narvaišs.

Jau vēstīts, ka "Rīgas satiksmes" valdes atlases konkursa otrajā kārtā iekļuvuši 69 no 176 pretendentiem.

Kandidātu vērtēšanu otrajā kārtā veic personāla atlases kompānija SIA "Human Source" un valdes atlases nominācijas komisija. Plānots, ka otrās kārtas atlase varētu ilgt līdz 10.decembrim.

Konkursā paredzēts izraudzīt valdes priekšsēdētāju, valdes locekli attīstības un komercjautājumos, valdes locekli finanšu jautājumos, valdes locekli infrastruktūras jautājumos un valdes locekli ekspluatācijas jautājumos.