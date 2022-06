Jāņos mediķi divreiz vairāk nekā ikdienā saņēmuši izsaukumus uz traumu gadījumiem

Jāņu svētku laikā divreiz vairāk nekā ikdienā bija izsaukumi uz traumu gadījumiem, pavēstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola.

Pēc viņas paustā, NMPD mediķiem Jāņu brīvdienas pagāja, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nedaudz mierīgāk. Ja kopējais izsaukumu skaits, salīdzinot ar izsaukumu skaitu ikdienā, būtiski nepieauga, tad izteikti vairāk, gandrīz divreiz vairāk nekā ikdienā, bija izsaukumu uz traumu negadījumiem.

Kopumā 23. jūnijā NMPD devās uz 951 izsaukumu, to skaitā 278 izsaukumi bija saistīti ar traumām, bet 24. jūnijā - uz 1022 izsaukumiem, tostarp 257 bija saistīti ar traumām.

Vītola norādīja, ka arī šogad nemainīgi bija nopietni negadījumi un traumas, kas gūtas pie ugunskuriem, griliem. Tās bija traumas pārgalvības, neuzmanības un vairumā negadījumu arī reibuma dēļ, visbiežāk neveiksmīgi pārlecot vai zaudējot līdzsvaru un iekrītot oglēs.

Tāpat bija nopietni negadījumi aizdedzinot uguni, piemēram, sejas apdegums, brīdī, kad, aizdedzinot ugunskuru, izmantoja benzīnu, citā situācijā, aizdedzinot grilu, liesma pārnesās uz degšķidruma pudeli, kas uzsprāga, aizdedzinot drēbes un rezultātā nopietni apdegumi, sacīja NMPD pārstāve.

Kopā divu svētku dienu laikā slimnīcā nogādāti 12 cietušie, kas guva apdegumus svinību laikā.

Saistībā ar Jāņu tipiskākajām traumām, nemainīgi, tāpat kā citus gadus, bijuši arī vairāki aizrīšanās gadījumi. Pirmajā svētku dienā četriem cilvēkiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība pēc aizrīšanās ar šašliku, taču visās situācijās bija veiksmīgs rezultāts un nebija traģisku seku aizrīšanās dēļ, pauda Vītola.

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Rudzroga informēja, ka slimnīcas Uzņemšanas nodaļā garās Jāņu brīvdienas aizvadītas salīdzinoši mierīgi. Bijis pa kādam neuzmanīgam atpūtniekam, kurš pārkarsis saulē, pēc palīdzības vērsušies arī pacienti ar vieglām traumām, ērču kodumiem, tomēr, salīdzinot ar ikdienu, būtisks pacientu plūsmas pieaugums netika novērots.

Savukārt Dzemdību nodaļā laikā no 23. līdz 26. jūnijam sagaidīti astoņi mazuļi - četri zēni un četras meitenes. Jaundzimušie bijuši no Ventspils valstspilsētas un novada, kā arī no Stendes.

Ventspils novada Tārgales pagasta ģimene Ventspils slimnīcā sagaidīja savu sesto atvasi - dēlu Alekseju, kurš pasaulē nāca tieši Jāņu dienā - 24. jūnijā.