Jāņu brīvdienās policija par pulcēšanās un distancēšanās neievērošanu sākusi sešas lietvedības

Aizvadītajās svētku brīvdienās policija par pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumu neievērošanu veikusi 1101 pārbaudi un sākusi sešas lietvedības, informē Valsts policija.

Par ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām ir no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 5000 eiro. Savukārt par informācijas nesniegšanu par to, ka persona ir inficējusies ar infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī var piemērot naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Administratīvās lietvedības sākšana automātiski nenozīmē, ka personai tiks piemērots sods. Policija vispirms noskaidro apstākļus un tikai tad pieņem lēmumu.

Jau ziņots, ka policija ārkārtējās situācijas laikā kopumā noformējusi aptuveni 4200 administratīvā pārkāpuma protokolus. Laikā no 13. marta līdz 9. jūnijam Latvijā bija spēkā ārkārtējā situācija.

Neskatoties uz to, ka ārkārtējā situācija ir noslēgusies, policijas darbs neapstājas un likumsargi arī turpmāk uzrauga, vai sabiedrība ievēro spēka esošos ierobežojumus.

Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai" Latvijā joprojām ir spēkā dažādi ierobežojumi.