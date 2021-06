Japānas ārlietu ministra vizītes laikā ierobežos satiksmi Rīgā

Saistībā ar Japānas ārlietu ministra Tošimicu Montegi oficiālo vizīti tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana vairākās vietās Rīgā jūlija sākumā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No 1. jūlija pulksten 14 līdz 2. jūlija pulksten 17 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, bet 2. jūlijā no pulksten 7 līdz pulksten 15 - Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu, un Zigfrīda Annas Meirovica bulvāra labajā pusē, kā arī 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Tāpat 2. jūlijā no pulksten 7 līdz pulksten 12 tiks liegts apstāties un stāvēt Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu, velosipēdu un gājēju satiksme:

pie ēkas Aspazijas bulvārī 22;

pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 3;

pie ēkas Brīvības bulvārī 36;

pie ēkas Raiņa bulvārī 19;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā.

Sabiedriskā transporta un gājēju satiksme pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.