Jāpārcērt Gordija mezgls, valdības veidošanu komentē Rinkēvičs

Valdības veidošanas sarunu dalībniekiem jāmeklē risinājums, kas ļaus pārcirst izveidojušos Gordija mezglu un visām trīs partijām ļaus saglabāt cieņu, ceturtdien LTV raidījumā "Šodienas jautājums" sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ministrs atzina, ka patlaban sarunu dalībnieki strādā arī "klusās diplomātijas" virzienā un ir gatavi atrast veidu, kā iet uz priekšu. "Ir jāatrod risinājums šai situācijai, jāatturas no tālākām diskusijām un jāiet uz priekšu," piebilda Rinkēvičs.

Vienlaikus Rinkēvičs uzsvēra, ka "Jaunās vienotības" (JV) valde ir paudusi atbalstu Krišjānim Kariņam ka vienīgajam sarunu vedējam no JV puses valdības veidošanas sarunās. "Ja gribam vienoties par valdību un darāmajiem darbiem, uzdevums ir domāt, kā to izdarīt nevis kā neizdarīt," teica Rinkēvičs.

Tāpat Rinkēvičs norādīja, ka valdības veidošanas sarunās ir jārespektē vēlētāju izvēle, kura JV piešķīrusi 26 deputātu mandātus, Apvienotajam sarakstam - 15 mandātus, un Nacionālajai apvienībai - 13 mandātus.

Kā ziņots, pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par nākamo darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.