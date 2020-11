'Jau skāris 40 tūkstošus cilvēku' – Kariņu satrauc Covid-19 otrā viļņa ietekme uz ekonomiku

Dienu pirms piektdien, 6. novembrī, gaidāmas Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdes, kurā varētu nolemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Covid-19 izplatības ierobežošanai, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pavēstīja, ka saslimstība jau ietekmējusi 40 000 cilvēku, kas rada nopietnu ietekmi uz valsts tautsaimniecību.

Ceturtdien, 5. novembrī, sarunā ar žurnālistiem pēc valdības sēdes, kurā tika vērtēti priekšlikumi valsts budžeta projekta galīgajam lasījumam Saeimā, Kariņš sacīja, ka diemžēl situācija ar Covid-19 izplatību ir ļoti nopietna.

"Vakar un šodien jauni saslimušo rekordi. Tāpēc rītdien esmu sasaucis valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdi, kur lemsim par piemērotākajiem soļiem, ko valdība var spert, lai samazinātu pandēmijas izplatību. Jau agrāk esmu teicis un joprojām uzskatu, ka mums būtu jāiet uz daudz stingrākiem pulcēšanās ierobežojumiem ar mērķi, lai mēs varētu apturēt slimības izplatību," teica premjers.

"Slimība skar mūsu veselību un dzīvības, tā skar mūsu veselības aprūpes sistēmas spēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, un mēs arī redzam, ka slimība nopietnā veidā skar mūsu ekonomiku. Pēc datiem, kurus es šodien redzu, mums ir gandrīz 40 000 cilvēku Latvijā, kuri viena vai cita iemesla dēļ ir atšķirti no darba un atrodas pašizolācijā. Tie ir saslimušie, kontaktpersonas, vai no ārzemēm iebraukušie, kas atrodas pašizolācijā. Tie ir 40 000 cilvēku, kuri nevar piedalīties mūsu tautsaimniecībā un nevar iet uz darbu. Tur ir neskaitāmi uzņēmumi, kuru darbība un spēja pelnīt ir apgrūtināta. Šī slimība tiešā veidā skar mūsu ekonomiku, tāpēc mums ir jāiet uz vēl stingrākiem ierobežojumiem, lai mēs šo epidēmiju apturētu, un no tā izriet, ka tā būtu ārkārtējā situācija," skaidroja Kariņš.

Uz portāla "Delfi" lūgumu precizēt, kas tie par datiem par šiem 40 000, jo sabiedrība tādus dzird pirmo reizi, Kariņš teica, ka arī pats tādus ir pirmo reizi šodien saņēmis. Tie apkopoti no Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas un Valsts policijas.

"Saslimušo ir vairāk nekā 5000, karantīnā esošās kontaktpersonas 10 000, un pašizolācijā pāri par 20 000. Var jau saprast, ja vairāk nekā 300 cilvēkiem dienā tagad konstatē saslimšanu ar Covid-19. Es nezinu, cik ir vidējais kontaktu skaits vienam cilvēkam, bet tas var būt ļoti dažāds skaits," teica Kariņš.

Ministru prezidents uzsvēra, ka "tas, ko es sapratu no šiem skaitļiem, ir, ka šī pandēmija jau smagā veidā skar ekonomiku. Daļa no šiem cilvēkiem ir bērni, daļa pensionāri, bet lielākā daļa ir darba gados, un tas nozīmē, ka daudzi no viņiem nevar savu darbu pilnvērtīgi darīt. Viena daļa var strādāt attālināti, bet diemžēl ļoti daudziem šī iespēja nav darba specifikas vai tehnisku ierobežojumu dēļ. Man tas ir diezgan satraucošs skaitlis. Tas ir gana liels, jo saslimušo skaits katru dienu ir ievērojams, un aiz katras saslimušās personas ir ļoti daudz radu, draugu, kolēģu, kuri kļūst par kontaktpersonām un kam jāievēro pašizolācija".

Savukārt uz žurnālistu jautājumu, par kādiem tieši ierobežojumiem valdība piektdien varētu lemt, Kariņš atbildēja īsi: "Uzklausīsim ekspertus un atbilstoši lemsim."

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 7564 Covid-19 testi, reģistrēti 367 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī trīs nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Divi mirušie bijuši vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, bet viens – no 90 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 4,9%. Pēc SPKC paustā, šis rādītājs ir būtisks, jo, ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto, tam pārsniedzot 4%, slimības izplatība valstī tiek uzskatīta par nekontrolētu un strauju.

Latvijā kopā saslimuši 7119 cilvēki un 1444 izveseļojušies. Līdz šim ziņots par 88 cilvēku nāvi, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 39 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Kopā stacionāros ārstējas 244 pacienti – 234 ar vidēji smagu slimības gaitu, 10 ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 519 pacienti. Diennakts laikā no stacionāriem izrakstīto pacientu skaits pieaudzis par 30.